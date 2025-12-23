CHP'den Şile Belediyesi operasyonuna tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Şile Belediyesi’ne düzenlenen ve 22 kişinin gözaltına alındığı operasyona tepki gösterdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, bu sabah Şile Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve dört belediye yöneticisi, beş ay önce tutuklandı. Aradan 165 gün geçti, ortada iddianame yok. Bugün yeni bir operasyon için düğmeye basılıyor. Delil varsa iddianame neden yazılmıyor? Yoksa tutuklamadan sonra mı delil aranmaya başlandı? Hukuk, önce tutuklayıp sonra suç icat eden, ardından delil arayan bir mekanizma değildir. Adaleti askıya almayın.”

NE OLMUŞTU?

CHP'li Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bir kişinin tutuklu olduğu, 22 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlardan biri de İBB Başkan danışmanı Tonguç Çoban olduğu ifade edildi.

