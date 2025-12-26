CHP'den Şimşek'e soru önergesi: "Türkiye'nin yeniden gri listeye girme riski var mı?''

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, ülkede yaşanan son gelişmeler ekseninde Türkiye'nin yeniden Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınma riski olup olmadığını sordu.

Açıkel, "FATF’ın tüm üye ülkeler üzerinde beşinci tur karşılıklı değerlendirme sürecinin devam ettiği ve bu amaçla 2025 yılı Kasım ayında Türkiye’ye de bir heyetin yerinde ziyaret kapsamında geldiği, kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıldığı bilinmektedir" dedi.

CHP'li Açıkel, Türkiye'nin yeniden Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınma riski olup olmadığını Meclis gündemine taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Açıkel, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2002-2025 döneminin altı yıllık bölümünü (2011-2014 ve 2021-2024) kara paranın aklanmasıyla mücadele amacıyla görev yapan Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından belirlenen tavsiye ve kriterlere uyulmadığı ya da yeterince uyulmadığı için 'Gri Liste' konumunda geçirmiştir. FATF nezdindeki dördüncü tur karşılıklı değerlendirmeler sonucunda ise Haziran 2024 itibarıyla Gri Liste’den çıkılmıştır. Ancak 2024 yılından sonra, özellikle 2025 yılının ikinci yarısı ile birlikte yoğunlaşan ve pek çok sektöre uzanan kimi adli soruşturmalar, mali operasyonlar, gözaltı ve tutuklamalar dikkat çekmektedir. Türkiye’de uzun yıllara sirayet eden ve yapısallaşan kara para aklama, terörizmin finansmanı, kamu kaynaklı yolsuzluklar başta olmak üzere pek çok konuda sıkıntılar yaşandığı ve sürecin uluslararası kurumlar ve otoriteler tarafından takip edildiği anlaşılmaktadır. Keza, Türkiye’deki kara para aklama, altın kaçakçılığı başta olmak üzere kaçakçılık ekonomisi ve çeşitli ülkelerin yaptırımlarını delmek için kullanılan yöntemler dış basında da çeşitli raporlara ve haberlere konu olmaktadır.

FATF’ın tüm üye ülkeler üzerinde beşinci tur karşılıklı değerlendirme sürecinin devam ettiği ve bu amaçla 2025 yılı Kasım ayında Türkiye’ye de bir heyetin yerinde ziyaret kapsamında geldiği, kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıldığı bilinmektedir. Beşinci Tur değerlendirmeleri ertesinde; hukuki altyapı ve uygulama bağlamında yaşanan eksiklerin, Türkiye’yi yeniden bir Gri Liste yaptırımına maruz bırakıp bırakmayacağı, ekonomi ve reel sektör temsilcileri başta olmak üzere tüm kamuoyu tarafından takip edilmektedir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gerek Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde gerek ise TBMM Genel Kurulu görüşmeleri aşamasında, bakanlığınız tarafından 5. Tur Görüşmelerinin gidişatına ve Gri Liste riskinin mevcut olup olmadığına dair şeffaf bilgi verilmemiştir."

"YABANCI YATIRIMCININ KAÇINMASI GİBİ SORUNLARA KARŞI NE TÜR HAZIRLIKLAR YAPILMAKTADIR?"

Açıkel, Bakan Şimşek'ten şu soruların yanıtlanmasını talep etti: