CHP'den Şişli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi, İBB ve CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında başlattığı ve bugün 60'ıncısı gerçekleşen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingini Şişli'de yapıyor.

Öncelikle 200 gündür Silivri'de tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okundu.

İmamoğlu'nun Silivri'den Şişli'ye gönderdiği mesajı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu.

İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubuna,

"Değerli hemşehrilerim, sevgili İstanbullular… Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, gençlerimiz, çocuklarımız, elleri öpülesi büyüklerim… Bu şehrin, bu ülkenin namuslu, mert vatandaşları… 200 gündür sizlerden uzaktayım. Çarşıda, pazarda sizlerle karşılaşmayı, sohbet etmeyi özlüyorum. Sizleri dinlemeyi özlüyorum. Hep aklımdasınız, her birinize teker teker sarılıyorum,” sözleriyle başladı. “Ben ve çalışma arkadaşlarım, milli iradenin temsilcileri, seçilmiş belediye başkanlarımız, aylardır görevimizden ve sizlerden uzak tutuluyoruz,” diyen İmamoğlu, “Bizler, hukuki bir davada yargılanmıyoruz. Bu, baştan sona siyasi bir davadır. Bizler yargılanmıyoruz. Bizi siyasi amaçlarına ulaşmak için, yargılamadan cezalandırıyorlar. Bizler, milletin siyasi iradesinin temsilcileriyiz. Bizler, milletin refah ve mutluluk, adalet ve hürriyet talebinin temsilcileriyiz. Bizden korkuyorlar, çünkü milletten korkuyorlar. Her derdin çaresi vardır ama, içine millet korkusu düşenler çaresizdir, zavallıdır,” şeklinde konuştu.

“BİZLERİ HUKUKSUZ HAPSE ATAN ZİHNİYETE KARŞI AYLARDIR, YILMADAN DİRENİYORSUNUZ”

“Benim güzel hemşerilerim; onlar milletten korkuyor ama siz hiçbir şeyden korkmuyorsunuz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Resul Emrah Şahan kardeşimi ve diğer kıymetli il, ilçe belediye başkanlarımızı haksız, hukuksuz hapse atan zihniyete karşı aylardır, yılmadan direniyorsunuz. Cumhuriyetin ve demokrasinin, adaletin ve hürriyetin yanında dimdik duruyor ve tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi haykırıyorsunuz: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir… Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Milletin egemenliğini gasp etmeye çalışanlar, yarattıkları ekonomik, siyasi, idari krizlerle ülkemizi bir uçuruma sürüklüyorlar. İktidar; demokrasiden, hukuktan uzaklaşıp zorbalaştıkça ekonomi düzelmez hale geliyor. Devlet; eğitim, sağlık, adalet, güvenlik gibi temel hizmetleri doğru dürüst yerine getiremez oluyor.”

“BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

“Tek bir şahsa göre dizayn edilmiş, ilk günden beri kriz üreten, bir avuç insanı zenginleştirirken milletin çoğunluğunu yoksullaştıran bu sistemi değiştireceğiz. Milletin değil, bir avuç insanın çıkarları için işleyen bu insafsız düzeni değiştireceğiz. Herkes için, her yerde, adaletin ve hürriyetin güvencesi olacak, tam demokratik bir rejim kuracağız. Herkese refah ve bereket getirecek, herkesin birbirini kendisine denk ve eşit gördüğü, insanca, hakça bir düzen inşa edeceğiz. Çıktığımız bu zorlu, acılı, meşakkatli yolun hedefleri, çok ama çok büyüktür. Milletimizin umutları, özlemleri, hayalleri ne kadar büyükse, o kadar büyüktür.”

“86 MİLYONUN KARDEŞLİĞİYLE BAŞARACAĞIZ”

“Bir avuç insana karşı, 86 milyonun gücüyle, 86 milyonun kardeşliğiyle başaracağız. Bu cennet vatanda özgür, mutlu ve onurlu yaşamak için, kim olduğumuz, nerede olduğumuz hiç fark etmeyecek. İstanbul Boğazı’nın kenarında… Dicle Nehri’nin kıyısında… İç Anadolu’nun bozkırında… Ege’nin ovalarında… Karadeniz’in ormanlarında… Akdeniz’in yaylalarında aynı imkanları, aynı fırsatları bölüşeceğiz. Ortak değerlerimize, ortak sorumluluklarımıza hep birlikte sahip çıkarak, sevinçleriyle hüzünleriyle aynı hayatı paylaşacağız. Birbirimize sarılıp, birbirimizden güç alacağız. Her şey çok güzel olacak. Milletime inancım, güvenim sonsuzdur. Sizleri çok seviyorum. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

Şişli buluşması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam ediyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'deki bütün belediye başkanlarımızı temsilen burada Ahmet Akın evladınız var. Sevgili Hikmet Çetin abimiz, maalesef bir rahatsızlığı için tedavi görüyor. Tedbiren orada yatıyor. Gözü burada kulağı burada"

"Yenemeyeceğini bildiği için tüm gücü ile saldırdığı ama bileğini bükemediği ve hepimizin arkasında olduğu Ekrem Başkana selam olsun. Bugün 60'ıncı kez hep beraber 60'ıncı eylemi yapmak üzere buradayız. Otobüsün üstünde bugün de Balıkesir'den Ahmet Akın evladınız var. Ama en gencimiz, yaşına rağmen 'Genel Başkanımın arkasındayım, partimin yanındayım' diyen Hikmet Çetin başkanım yok. Ona buradan selam olsun.

"İnsanlara çocukları ile yakınları ile tehditler, sürgünler var. Sağlıkları ile tehdit etmek, ailelerinin gözyaşı önünde onlarla uğraşan bir anlayış var. Artık bu işin son bulmasını, iddianamenin ortaya çıkmasını ve yanıtlarını vermememizin zamanı geldi. Tam 200 gündür her sabah bir yalan uydurup üzerinde tepiniyorlar. Biz o iddianameyi bekliyoruz. Yargılanmak için değil yargılamak için bekliyoruz."