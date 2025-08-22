CHP'den Sivas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi: On binler meydanda

Giriş / Abone Ol
  • 22.08.2025 17:58
  • Giriş: 22.08.2025 17:58
  • Güncelleme: 22.08.2025 18:08
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşiyor.

Sivas’ın merkezinde on binlerce insanın toplanmaya başladığı miting için Özgür Özel sabah saatlerinde şehre geldi.

Mitingde, önce CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nuın mektubu okundu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:


 

 

