CHP'den Suriye açıklaması: Daha liberal ve özgürlükçü Suriye için Türkiye destek vermeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin tüm milletvekilleri, yöneticileri, kadroları ve örgütlerinin Hatay ile özel olarak ilgilendiğini söyledi.

HATAY'DA CİDDİ SORUNLAR VAR

Sorunlar çözülene kadar Hatay'ın ve Hataylıların yanında olacaklarını belirten Yücel, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üzerinden geçen süreye rağmen kentte hala barınma, eğitim, sağlık ve ulaşım konularında çok ciddi sorunlar olduğunu ifade etti.

SURİYE AÇIKLAMASI

Deniz Yücel, açıklamasında Suriye'de yaşananlara ilişkin de değerlenlendirmelerde bulundu.

"Hatay'ı da, ülkemizi de, bölgemizi de yakından ilgilendiren bir Suriye sorunu var" diyen Yücel, "Suriye'de yakın zamanda yaşananlar var. Özellikle Hatay'da ve civar illerde yaşayan vatandaşlarımızı çok daha yakından ilgilendiriyor. Suriye'de yaşananları Hatay'dan ayrı değerlendiremiyoruz. Hatay'ın Suriye ile hem tarihsel bağları var hem de bu bağlar nedeniyle orada yaşayan insanlarla akrabalık ilişkileri var. Dolayısıyla Suriye'de ne yaşanıyorsa, ne oluyorsa Hatay'ı doğrudan ilgilendiriyor ve etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Yücel, şöyle devam etti: "Suriye'deki savaş nedeniyle yaşanan göçte Hatay’ı çok yakından ilgilendiriyor. Suriye'de yaşanan rejim değişikliği de Hatay’ı çok yakından ilgilendiriyor. Suriye'de yaşanan ve ülkemizi etkileyen, Hatay'ı etkileyen siyasi ve sosyal gelişmeleri Cumhuriyet Halk Partisi olarak yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede Hataylı hemşerilerimizin, Hataylı vatandaşlarımızın Suriye'deki akrabalarının akıbetini de önemsiyoruz ve takip ediyoruz."

"DEMOKRASİ VE CUMHURİYET" VURGUSU

"Suriye'nin etnik, kültürel ve inanç farklılıklarını zenginlik olarak gördüğü ve bir arada yaşama, bir arada barış içerisinde yaşadığı bir ülke olmasını diliyoruz" diyen Yücel, şunları söyledi:

"Sürecin kimsenin zarar görmeyeceği şekilde yürütülmesi gerektiğini ve yürütülebileceğini düşünüyoruz. Demokratik bir düzen içerisinde daha liberal, daha özgürlükçü, demokrasiyle ve Cumhuriyetle yönetilen Suriye için Türkiye'nin destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Hatay halkının son yaşanan gelişmeler karşısında gösterdiği duyarlılık, taşıdığı endişe ve yaşadıkları kaygıları anlıyoruz, hissediyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu da yakından takip ediyoruz. Suriye'de kalıcı demokratik bir düzenin kurulması, düzen ve barış ortamı sağlanıncaya kadar Hatay'ın bu konudaki hassasiyetlerini gözetmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hatay'ın ayağa kalkması için elbette yapılacak çok şey var. Yeter ki Hatay'ın yaraları samimiyetle sarılmak istensin ve Hatay'a üvey evlat muamelesi yapılmasın."

Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk seçimde iktidar olduğu gün Hatay'ın sorunlarının tek tek çözüleceğini, yaraların sarılacağını, kentten tek bir oy çıkmasa bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "şahsi meselesi"nin kendilerinin her zaman şahsi meselesi olacağını kaydetti.

Yücel, daha sonra beraberindeki CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu ve Nermin Yıldırım Kara, CHP İl Başkanı Hakan Tiryaki ve diğer ilgililerle Hatay Barosu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Hatay Şubesini ziyaret etti.