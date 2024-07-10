CHP'den "Suriye'ye ziyaret" açıklaması: Şam'dan olumlu yanıt geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyaretine ilişkin konuştu. Suriye yönetiminin görüşme isteğini kabul ettiğini belirten Bulut, Özel'in "şartlar oluştuğu anda" Şam'a görüşmeye gideceğini duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah isimli programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyaretine ilişkin ilk kez konuştu.

Bulut, Özel'in çözüm için "şartların oluştuğu anda" Suriye'ye gideceğini söyledi.

"OLUMLU YANIT GELDİ"

Bulut, Şam yönetimi ile temasta olduklarını ve ziyarete ilişkin olumlu yanıt aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarihte yapılacak bunlar konuşulacak. Biz niyet olarak bu görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi. Şartların oluştuğu anda bu görüşme gerçekleşecektir."

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ÖZEL, ARABULUCU OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan ile Esad arasında arabulucu olabileceğini ifade ederek, "Önce Esad Türkiye ile masaya oturmaya ikna edilmeli. Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun. Erdoğan'ın son açıklamasından da görüyoruz ki bizim burada attığımız adımlar Erdoğan'ı da cesaretlendiriyor. Bu mesele Türkiye'nin en yakıcı sorunu, sığınmacı sorununu bizim öncelikli meselemiz" sözlerini kullanmıştı.