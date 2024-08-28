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CHP'den Tanju Özcan'a kınama cezası

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kınama cezası verildi.

Güncel
  • 28.08.2024 18:07
  • Giriş: 28.08.2024 18:07
  • Güncelleme: 28.08.2024 18:19
CHP'den Tanju Özcan'a kınama cezası
AA

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplandı. Toplantıda oy birliği ile Tanju Özcan'a kınama cezası verildi.

YDK Sekreteri Deniz Çakır, yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yüksek Disiplin Kurulumuz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, 11.07.2024 Perşembe günü saat 17:58’de sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım nedeniyle Tüzüğümüzün 68/3-c maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar vermiştir.”

Özcan, CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sarf ettiği sözler nedeniyle 17 Temmuz’da MYK tarafından disipline sevk edildi. Karar,  MYK’de oy birliğiyle alındı.

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