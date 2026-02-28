CHP'den Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilk tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına Cumhuriyet Halk Partili (CHP) yöneticiler tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Özcan'ın gözaltına alınmasını 'gözdağı verme çabası' olarak nitelendirdi.

Bulut, "Yeri belli, makamı belli, halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanını çağırmak yerine jandarmayla gözaltına almak; hukukun gereği değil, gözdağı verme çabasıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Özcan'ın gözaltına alınmasına "talimatlı yargının açık bir siyasi operasyonudur" sözleriyle tepki gösterdi.

Emir, "Aylardır partimize ve seçilmiş belediye başkanlarımıza karşı yargıyı bir sopa olarak kullanan tükenmiş iktidar, bu nafile kumpaslarla bizi sindirebileceğini sanıyorsa çok yanılıyor" dedi.