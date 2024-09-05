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CHP'den 'teğmenlere soruşturma' tepkisi: "Milli şuurdan yoksunluktur, acizliktir"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "3- 5 trol hesap tweet attı diye gencecik teğmenlere soruşturma açmak, milli şuurdan yoksunluktur, acizliktir" dedi.

Güncel
  • 05.09.2024 18:53
  • Giriş: 05.09.2024 18:53
  • Güncelleme: 05.09.2024 18:58
Kaynak: DHA
CHP'den 'teğmenlere soruşturma' tepkisi: "Milli şuurdan yoksunluktur, acizliktir"
DHA

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin töreniyle gündeme gelen teğmenler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yücel, "Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet törenlerinde teğmenlerin ettikleri yeminde yapılan vurgu; Mustafa Kemal Atatürk ve laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıdır. Daha önce de kullanılmış yeminde Anayasaya ve yasalara aykırı bir kelime yoktur. Bu durumdan kim neden rahatsız olur? Bu durumdan Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk vb. gibi kumpas davalarıyla, dünya tarihinde emperyalizmi yenen tek düzenli ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sanık olarak yargılayan FETÖ zihniyeti rahatsız olur. Bu durumdan 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen, Atatürk'e lanet okuyan zihniyet rahatsız olur. 3- 5 trol hesap twit attı diye gencecik teğmenlere soruşturma açmak, milli şuurdan yoksunluktur, acizliktir" ifadelerini kullandı.

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