CHP'den 'teğmenlere soruşturma' tepkisi: "Milli şuurdan yoksunluktur, acizliktir"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin töreniyle gündeme gelen teğmenler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet törenlerinde teğmenlerin ettikleri yeminde yapılan vurgu; Mustafa Kemal Atatürk ve laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıdır. Daha önce de kullanılmış yeminde Anayasaya ve yasalara aykırı bir kelime yoktur.



Bu durumdan kim neden… pic.twitter.com/oqaBcetsnO — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) September 5, 2024

Yücel, "Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet törenlerinde teğmenlerin ettikleri yeminde yapılan vurgu; Mustafa Kemal Atatürk ve laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıdır. Daha önce de kullanılmış yeminde Anayasaya ve yasalara aykırı bir kelime yoktur. Bu durumdan kim neden rahatsız olur? Bu durumdan Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk vb. gibi kumpas davalarıyla, dünya tarihinde emperyalizmi yenen tek düzenli ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sanık olarak yargılayan FETÖ zihniyeti rahatsız olur. Bu durumdan 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen, Atatürk'e lanet okuyan zihniyet rahatsız olur. 3- 5 trol hesap twit attı diye gencecik teğmenlere soruşturma açmak, milli şuurdan yoksunluktur, acizliktir" ifadelerini kullandı.