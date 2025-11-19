CHP'den Tekin'e salvo: "Tarihin en başarısız bakanı"

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, gazeteciler ile bir araya geldi. MEB’in 2026 yılı bütçe teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri öncesinde gerçekleşen buluşmada Özçağdaş, eğitim bütçesi ve eğitim gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MEB’in aldığı kararların Türkiye’nin tamamını etkilediğini kaydeden Özçağdaş’ın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i, “Cumhuriyet tarihinin en başarısız eğitim bakanı” olarak nitelendirmesi dikkati çekti.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın yanı sıra TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri ve CHP milletvekilleri Yalım Halıcı, Fethi Açıkel, Elvan Işık Gezmiş ve İsmet Güneşhan da katıldı.

ERİYEN BÜTÇE PAYI

CHP’li Özçağdaş iktidarın, “Bütçeden eğitime aslan payını ayırdık” söylemine karşın eğitimin merkezi bütçeden aldığı payın giderek eridiğini kaydetti. 2002 yılında yüzde 17,8 olan MEB bütçesinden yatırımlara ayrılan payın 2026 yılı için yüzde 8,2 olarak öngörüldüğünün altını çizen Özçağdaş, “Eğitim bütçesinin yüzde 74’ünü personel giderleri oluşturuyor. Bütçede öğrenciye, eğitimciye pay yok” sözlerine imza attı.

CHP’nin, “Eğitimin sorunlarının konuşulması” amacıyla 24 saatlik eğitim maratonu düzenlediğini anımsatan Özçağdaş, “Kesintisiz 24 saat dahi eğitimin sorunlarını konuşmaya yetmedi” ifadesini kullandı. CHP’li Özçağdaş, eğitimin temel sorunlarından bazılarını, “4+4+4’ eğitim sistemi, açıköğretimdeki öğrenci sayısı, hayalet sınıflar, Maarif Modeli, MESEM” ve “Taşımalı eğitim” olarak sıraladı.

EĞİTİMİN SORUNLARI

AKP hükümetleri döneminde yüzlerce köy okulunun kapısına kilit vurulduğunun altını çizen Özçağdaş, “AKP, köy okullarının düşmanıdır” diye konuştu. Okullardaki altyapı eksikliklerine de dikkati çeken Özçağdaş, Türkiye genelindeki çok sayıda okulun depreme dayanıksız olduğunu vurguladı.

CİHANNÜMA GENEL MERKEZİ

AKP’nin eğitim planlamasını gayrıciddi yaptığını savunan Özçağdaş, 2002 yılı itibarıyla öğretmenlik mesleğine itibar kaybettirildiğini dile getirdi. AKP’nin en çok zarar verdiği meslek grubunun öğretmenlik olduğunu kaydeden CHP’li Özçağdaş, özetle şunları söyledi:

“Eğitimde hem norm kadro açığı hem de norm kadro fazlası var. Ataması yapılmayan öğretmenlerin sayısı 1 milyona ulaştı. AKP, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ile mesleğe büyük zararlar verdi. İktidara yakın sendikaların bile itiraz ettiği kanun teklifi ile öğretmen istihdamı bölündü. Kanunun AYM’den döneceğine inanıyoruz.

Türkiye’de 100 bine yakın ücretli öğretmen var. Ücretli öğretmenleri, asgari ücretin altında çalışmaya mahkum ediyorlar. Eğitim, ücretli öğretmenlik modeli ile sürdürülmeye çalışılırken bakanlık utanmadan, ‘Öğretmen açığımız yok’ demeye devam ediyor. Özel okullardaki öğretmenler bir tür mevsimlik tarım işçisi gibi çalıştırılıyor. Yusuf Tekin MEB’i, Cihannüma Genel Merkezi gibi görüyor.”

KAYNAK NASIL BULUNACAK?

Özçağdaş, MEB’in bütçe görüşmelerinde, eğitimin sorunlarının çözümüne yönelik önergeler verileceğini belirtti. Kaynakların kamusal eğitim için kullanılması gerektiğini bildiren Özçağdaş, temel taleplerinin, “Öğrencilere ücretsiz yemek, okullara güvenlik ve temizlik personeli” olduğunu paylaştı. Eğitimin sorunlarının çözümü için gerekli kaynağın nasıl bulunacağı yönündeki soruya ise Özçağdaş, “Yandaşlara giden 2 TL’nin 1 TL’si kesilirse çok rahat kaynak yaratılabilir. Bu ülkede müteahhitlerin yüz milyarlarca liralık vergi borçları silindi. Kaynak bulunur, önemli olan niyetli olunması” görüşünü kayda geçirdi.