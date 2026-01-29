CHP'den Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı: Özgür Özel de katılacak

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Konferans, Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Program kapsamında düzenlenecek panel oturumlarında; Türkiye’de ve dünyada toplumsal barış deneyimleri, demokratik siyaset zemini, eşit yurttaşlık, kapsayıcılık ile barışın sosyoekonomik boyutları ele alınacak.

Konferansın ana oturumlarında, “Yurtta Barış, Dünyada Barış: Ulusal ve Bölgesel Deneyimler”, “Demokratik Bir Geleceğin İnşası: Yurttaş İradesi, Eşitlik ve Kapsayıcılık”, “Toplumsal Barışın Sosyoekonomik Zemini: Kapsayıcı Kalkınma” ve “Barışı Toplumda Yeniden Kurmak” başlıkları yer alacak.

Konferansa; farklı siyasi görüşlerden temsilciler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve barış çalışmaları alanında deneyim sahibi isimler katılacak.