CHP'den "torba kanun" tepkisi: "Harç değil, haraç kanunu!"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Meclis’e sunulan 2026 yılı bütçesinde harç gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 60’ın üzerinde artış öngörülmesine tepki gösterdi.

Bakırlıoğlu, bu artışın arkasında yurttaşların sırtına yeni yükler bindiren torba kanun teklifinin olduğunu belirtti.

Torba yasa teklifinde çok sayıda meslek grubuna yıllık harç getirilmesini eleştiren Bakırlıoğlu şunları söyledi: "Kuyumcular, galericiler, emlakçılar iş yeri açmak için yeterlilik belgesi alıyor. Artık bu belge için her yıl harç verecekler. Kuyumcular yıllık 30 bin, galericiler ve emlakçılar 20 bin lira ödeyecek. Eğer büyükşehirdeyseler bu tutar iki katına çıkacak: Kuyumcu 60 bin, galerici ve emlakçı 40 bin lira."

"BU RAKAMLAR AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Bakırlıoğlu, harç yükünün yalnızca ticari işletmelerle sınırlı kalmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Özel hastaneler yatak sayısına göre 2 milyon 450 bin lirayla 9 milyon 807 bin lira arasında her yıl harç ödeyecek. Laboratuvarlar 1 milyon 225 bin lira, özel poliklinikler ve muayenehaneler 20 ila 50 bin lira arasında harç verecek. Veteriner hekimler 10 bin ila 40 bin lira, turizm tesisleri 367 bin ila 1 milyon 470 bin lira arası, kıymetli maden rafinerileri 7,5 milyon lira, aracı kuruluşlar ise 5 milyon lira ödeyecek. Bu rakamlar akıl alır gibi değil."

Vergi sisteminin daha da bozulacağına işaret eden Bakırlıoğlu, "Ben bu meslek gruplarından vergi alamıyorum, o yüzden kazançlarına bakmadan hepsinden harç alacağım. Bu yaklaşım, zaten adaletsiz olan vergi sistemini daha da bozacaktır. Devlet elbette hizmet karşılığında makul bir harç alabilir. Ancak burada hizmet yok, ölçü yok. Her yıl alınacak bu fahiş bedeller artık harç olmaktan çıkmıştır. Bunun adı tam anlamıyla haraçtır. Bu torba kanun, ‘haraç kanunu’dur" ifadelerini kullandı.