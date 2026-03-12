CHP'den TRT hamlesi

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan Genel Görüşme açılması teklifinin detayları belli oldu. CHP kurmayları, İBB davasının bundan sonraki tüm duruşmalarının TRT’den yayınlanmasını talep etti. Bu kapsamda, duruşmaların TRT’den yayınlanmasının kamu yararı açısından değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

TBMM Başkanlığı’na sunulan Genel Görüşme önergesinde, İmamoğlu’nun ve diğer tüm kamu görevlilerinin haklarındaki iddialara karşı savunmalarının yurttaş tarafından doğru ve eksiksiz öğrenmesinin önemine dikkat çekildi.

KANUN TEKLİFİ VURGUSU

Önergenin gerekçesinde, 19 Mart itibarıyla yaşananlar, “Hukuksuzluklarla başlayan süreç” olarak nitelendirildi. Gerekçede öte yandan, CHP tarafından 9 Mayıs 2025 tarihinde, duruşmaların TRT’den canlı yayınlanması için verilen kanun teklifi de hatırlatıldı. Teklifin dokuz ay komisyonda beklediğinin altını çizen CHP’liler, Genel Görüşme Önergesi teklifinin gerekçesinde özetle şunları kaydetti:

“2 Aralık 2025 tarihinde TBMM İçtüzüğü’nün 37’nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin bir önerge verilse de Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla bu öneri reddedilmiştir.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN

Hatırlanacağı üzere Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayın olarak gerçekleşmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir’ demiştir. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu görüşe destek vererek, ‘Gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur’ ifadesinde bulunmuştur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken İBB davası iddianamesini hazırlayan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak göreve başladıktan sonra davanın canlı yayınlanmasına ilişkin karar mercii olarak TBMM’yi adres gösterdiği bilinmektedir.

Adil yargılama yapılıp yapılmadığı tartışmalarının sona erdirilmesi, ortaya çıkabilecek gerginliklerin önüne geçilmesi ve kamu düzeninin korunmasına katkı sağlanması için vatandaşların seçimlerde oy vererek göreve getirdikleri başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm kamu görevlileri hakkında ileri sürülen iddiaları ve bu iddialara karşı yapılan savunmaları doğrudan öğrenebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, 9 Mart 2026 Pazartesi günü görülmeye başlanan İBB davasının bundan sonraki tüm duruşmalarının TRT tarafından canlı olarak yayımlanmasının kamu yararı açısından değerlendirilmesi amacıyla, Anayasa’nın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 101, 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Genel Görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz.”