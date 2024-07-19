CHP'den TÜİK hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, açıklanan enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu. Taşcıer, "Halkın algıladığı enflasyonla, TÜİK’in açıkladığı farklı" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekilli Gamze Taşçıer, Ankara Adliyesi'nde ''verileri gizlediği, kararttığı ve kamu görevini kötüye kullandığı'' gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Taşcıer, partisinin hukuk komisyonu üyeleri ile beraber Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Taşcıer, TÜİK'in aylık açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını, çalışanlarla emeklilerin ücret artışlarında haksızlık yapıldığını belirtti. Taşcıer, halkın algıladığı enflasyonla, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun farklı olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"6 AYLIK ENFLASYON EN AZ YÜZDE 41,6"

Taşcıer, "Ülke aynı ülke. Sokak aynı sokak. Pazar aynı pazar, çarşı aynı çarşı. Manav aynı, sebze ve meyve aynı. Kasap aynı et ve tavuk fiyatları etiketlerde yazılı. Yaşadığımız kentlerdeki kiralar emlakçılarda asılı. Taksilerin, dolmuşların, otobüslerin tarifeleri belediyelerde kayıtlı. Doğalgaza, elektriğe yapılan zam gelen faturalarda yazılı. Ancak halkın algıladığı enflasyonla, TÜİK’in açıkladığı farklı. TÜİK'in fiyatıyla gerçek fiyat farklı. TÜİK milyonlarca çalışanın refah düzeyini belirleyecek enflasyon sepetini oluştururken hangi maddeleri, ürün ve hizmetleri temel aldığını, sepetteki hangi maddenin nasıl bir fiyat değişikliğine uğradığını 2022'den beri açıklamıyor. Oysa verilerin ayrıntılı açıklanması kamu düzeni açısından vazgeçilmezken; TÜİK yıllardır veri karartarak deyim yerindeyse 'tırnakçılık' yaparak, halkın cebinden parasını biner biner çalıyor. Bu aleni biçimde yapılan bir hırsızlıktır. Bakın temmuz başında en düşük emekli maaşı 10 bin, en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 741 ve en düşük memur maaşı 32 bin 881 liraydı. Eğer TÜİK madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarını yayımdan kaldırmasaydı bugün tüm ürünlerin aylık fiyatları ve fiyat artışlarını takip edebilecek ve tüm maaş artışlarını etkileyen enflasyonu doğru ölçebilecektik. Dolayısıyla 6 aylık gerçek enflasyonun yüzde 24,73 değil de en az yüzde 41,6 olduğunu görecektik" dedi.

Açıklamasının ardından Taşcıer ve beraberindeki partililer, suç duyurusu dilekçesini Ankara Adliyesi'ne teslim etti.