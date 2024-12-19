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CHP'den Türk İş'in asgari ücret talebine destek

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türk İş'in açıkladığı 2025 yılı asgari ücret talebini desteklediklerini belirterek "Türk-İş’in talebini doğru buluyoruz ve 30 bin lira talebimizi yineliyoruz. Umarım bunu bir pazarlık konusu yapmazlar ama görünen o ki yapacaklar" dedi.

Güncel
  • 19.12.2024 17:13
  • Giriş: 19.12.2024 17:13
  • Güncelleme: 19.12.2024 17:13
CHP'den Türk İş'in asgari ücret talebine destek

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk İş) açıkladığı asgari ücret rakamını doğru bulduklarını söyledi.

Başarır, Türk İş'in açıklamasının ardından Sözcü TV'ye konuştu.

Türk İş'in hesaplamasına benzer bir hesaplama yaptıklarını ifade eden Başarır, "Eğer bu ülkede uzun bir süredir milyonlarca işçi asgari ücret altında çalışıyorsa bundan utanmak gerekir" dedi.

Bütçe görüşmelerinde Türkiye gerçeği ile örtüşmeyen yorumların yapıldığını ifade eden Başarır, "Bakanlar geliyor ama maalesef bakıyorlar ve gerçekleri göremiyorlar. Asgari ücrete, emekliye ilişkin sorulan sorulara cevap bile vermediler" diye konuştu.

Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden Türk-İş’in talebini doğru buluyoruz ve 30 bin lira talebimizi yineliyoruz. Asgari ücret tartışmak bile utanç verici bir durumdur. Umarım bunu bir pazarlık konusu yapmazlar ama görünen o ki yapacaklar."

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