CHP'den TYP kapsamında mağdur edilen yurttaşlara ilişkin soru önergesi

CHP'li milletvekili Akkuş İlgezdi, deprem bölgesinde Toplum Yararına Programında çalışan yurttaşların yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekerek, Meclis'e soru önergesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, deprem bölgesinde Toplum Yararına Programında çalışanların süresi uzatılmaması ile yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti. İlgezdi "Toplum Yararına Programı, toplumu mağdur etme programına dönüştü hem depremzede vatandaş hem de kurumlar mağdur oldu" ifadesini kullandı.

"HALKI İŞSİZ, AŞSIZ YAPARSA AKP YAPAR"

İŞKUR tarafından deprem bölgesinde istihdam edilen ilk etap Toplum Yararına Program (TYP) çalışanlarının süresi uzatılmamasına ilişkin CHP'li İlgezdi,"Verilen sözler yine tutulmadı elbette. Depremden etkilenen aşsız, işsiz kalan vatandaşlar Toplum Yararına Programında kurum ve kuruluşlarda işe başlamış ve böylelikle hayata yeniden tutunmuşlardı. TYP kapsamında çalışan vatandaşlarımızın sözleşmelerinin uzatılması gerekirken, sözleşmelerinin sona ermesiyle yeniden işsiz kaldılar, yaparsa AKP yapar sloganlarının hakkını yine verdiler. Halkı işsiz, aşsız yaparsa AKP yapar" dedi.

İlgezdi, TYP kapsamında mağdur edilen yurttaşların durumu hakkında meclise soru önergesi verdi:

İLGEZDİ'DEN SORU ÖNERGESİ

"Deprem bölgesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşların bir kısmının 31.05.2024 tarihinde sözleşmeleri sona erdi, Haziran, Temmuz 2024 tarihlerinde de sözleşmeleri sona erecek depremzede vatandaşlar yaşadıkları kaygı görmezden gelinemez. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde ev ve işleri başta olmak üzere büyük kayıplar yaşadığı, sürekli ve sağlıklı çözüme kavuşamadıkları acı bir gerçek.

Yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlara yaşatılan işsizlik ve güvencesizlik hem vatandaşlar hem de bölge için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Toplum Yararına Programları kapsamında işe başlatılan kişi sayısı nedir?

Sözleşmesi biten depremzede vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek amacıyla planlanan bir çalışma var mıdır?

Sözleşmesi biten vatandaşlarımızın sayısı nedir, cinsiyete dağılımı nedir?

Sözleşmesi biten vatandaşlara işsizlik maaş ödemesi gerçekleştirilecek midir?"