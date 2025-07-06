CHP'den Vatan Emniyet önünde oturma eylemi

Sabahın erken saatlerinde CHP'li belediyelere yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltıların ardından partililer, belediye başkanlarına destek vermek için Fatih Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına geldi. Gözaltıları protesto eden partililer burada oturma eylemi yaptı. CHP lideri Özgür Özel'in Amasya mitingini de buradan takip eden partililer sık sık, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Hükümet İstifa" sloganları attı. Polis aracından yapılan eylemin sonlandırılması ve dağılın anonsu üzerine CHP'li vekiller ve partililer emniyet yetkilisine tepki gösterdi.

"250 GÜNDÜR BU TOPRAKLAR TARİHİNİN HİÇBİR DÖNEMİNDEN GÖRMEDİĞİ ZULMÜ GÖRDÜ"

Partililer daha sonra, tutuklu belediye başkanlarına destek için Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi. Burada bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu belediye başkanlarına, partililere ve siyasi tutsaklara selam yollayarak şu ifadeleri kullandı:

"Buradan Vatan Emniyet Müdürlüğü önünden sadece bir karşılaştırma yapacağım. 250 gündür İstanbul'da gözaltılar yapılıyor. Savcılık gözaltı sürelerine sonuna kadar dört gün boyunca 96 saat kullanıyor. Dört gün boyunca aslında yarım saat, bir saat, iki saat, üç saat ifade verecek yol arkadaşlarımız, dört gün boyunca son dakikaya kadar, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında uyuşturucu kokularının içerisinde, pislik içerisinde, insani ihtiyaçlarını karşılayamayacakları bir ortamda yemeklerin sağlıksız olduğu bir ortamda dört gün boyunca bekletiliyorlar. Ama bugün Antalya'da Muhittin Böcek de gözaltına alındı. Daha bir günlük süre bile dolmadan emniyet müdürlüğünden, adliyeye sevk edildi. Ben oradaki kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Buradaki savcılığı, emniyet yetkililerini de kınıyorum. Burada 250 gündür bir adaletsizlik yaşanıyor. Ama bir soruşturma, bir yargılama yapılmıyor. İnsanlar peşin olarak cezalandırılıyor. Bunun sonuna kadar karşısında olacağız. Yarın yine bir araya geleceğiz. Hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Son olarak 250 gündür bu topraklar tarihin hiçbir döneminde görmediği büyük bir zulümü, büyük bir zalimliği gördü. Bu zalimliğin karşısında 250 gündür sizler meydanlarda, sokaklarda, emniyet önlerinde, cezaevlerinde, adliyelerde büyük bir adalet, özgürlük, demokrasi mücadelesi veriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."