CHP'den videolu 'TÜİK' paylaşımı: "Tayyip'i Üzmeyen İstatistik Kurumu"

TÜİK'in enflasyonu hesaplamak için esas aldığı fiyat listesine tepkiler sürerken bir tepki de CHP'den geldi. CHP Gençlik Kolları'ndan videolu paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu, 86 milyonu üzmekten çekinmiyor!" ifadelerine yer verildi.

Güncel 08.07.2024 21:54 Giriş: 08.07.2024 21:54

Güncelleme: 08.07.2024 21:57 Kaynak: Haber Merkezi

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