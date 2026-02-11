CHP'den yemin töreni açıklaması: Bu şekliyle yemin geçersizdir

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde çıkan kavga hakkında açıklama yaptı.

Murat Emir, yaptığı açıklamada, "Bu yemin töreni mutlak butlandır. Hiç gerçekleşmemiştir ve koşulları sağlanmamıştır. Divan oluşmaksızın çağrılmıştır, kendisi çağrılmadan gelmiştir, iki bakan kürsüde olmuştur, kürsü fiilen abluka halindeyken olmuştur ve bu şekliyle bu yemin geçersizdir. Bu yemin geçersiz olduğu için de şu anda Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı oluşmamıştır, yeterli işlem tamamlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Emir, şöyle devam etti: "Bu yaşadığımız görüntüler, iki bakanın usul gerçekleşmeden Anayasa'ya aykırı bir biçimde yemin ettirilmiş olması, böylesine çirkin görüntülere AK Parti Grubu tarafından izin verilmiş olması ve yaratılmış olması asla kabul edilemez. Ama bilsinler ki bu atamanın doğru okuması; Cumhuriyet'in temellerine bir saldırı olduğu gerçeğidir. Ve Cumhuriyet'in temellerine böyle bir saldırı varsa da bundan sonra hiçbir şey dün gibi olmayacaktır."

"AKP'LİLER KAVGA ETMEYE HAZIRLIKLI GELMİŞLER"

Meclis Genel Kurulu'nda çıkan kavga hakkındaki soruya Emir, "Ben uzaktan gördüm, henüz bilmiyorum ama orada bir kavga çıktı" dedi.

"Kim saldırdı?" sorusuna da yanıt veren Emir, şunları söyledi: