CHP'den yemin töreni açıklaması: Bu şekliyle yemin geçersizdir
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis Genel Kurulu'ndaki yemin töreni ile ilgili, "Bu yemin töreni mutlak butlandır. Hiç gerçekleşmemiştir ve koşulları sağlanmamıştır. Divan oluşmaksızın çağrılmıştır, kendisi çağrılmadan gelmiştir, iki bakan kürsüde olmuştur, kürsü fiilen abluka halindeyken olmuştur ve bu şekliyle bu yemin geçersizdir. Bu yemin geçersiz olduğu için de şu anda Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı oluşmamıştır" açıklamasını yaptı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde çıkan kavga hakkında açıklama yaptı.
Murat Emir, yaptığı açıklamada, "Bu yemin töreni mutlak butlandır. Hiç gerçekleşmemiştir ve koşulları sağlanmamıştır. Divan oluşmaksızın çağrılmıştır, kendisi çağrılmadan gelmiştir, iki bakan kürsüde olmuştur, kürsü fiilen abluka halindeyken olmuştur ve bu şekliyle bu yemin geçersizdir. Bu yemin geçersiz olduğu için de şu anda Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı oluşmamıştır, yeterli işlem tamamlanmamıştır" ifadelerini kullandı.
Emir, şöyle devam etti: "Bu yaşadığımız görüntüler, iki bakanın usul gerçekleşmeden Anayasa'ya aykırı bir biçimde yemin ettirilmiş olması, böylesine çirkin görüntülere AK Parti Grubu tarafından izin verilmiş olması ve yaratılmış olması asla kabul edilemez. Ama bilsinler ki bu atamanın doğru okuması; Cumhuriyet'in temellerine bir saldırı olduğu gerçeğidir. Ve Cumhuriyet'in temellerine böyle bir saldırı varsa da bundan sonra hiçbir şey dün gibi olmayacaktır."
"AKP'LİLER KAVGA ETMEYE HAZIRLIKLI GELMİŞLER"
Meclis Genel Kurulu'nda çıkan kavga hakkındaki soruya Emir, "Ben uzaktan gördüm, henüz bilmiyorum ama orada bir kavga çıktı" dedi.
"Kim saldırdı?" sorusuna da yanıt veren Emir, şunları söyledi:
"Kameralarda görüyorsanız zaten. Ben orada şunun altını çiziyorum; bakanlıklar, bakanlar için ayrıca bir bölüm düzenlenmemiştir. Milletvekili seçilme yeterliliği tarif edilmiştir. Dolayısıyla milletvekili seçilme yeterliliğine bakmanız gerekir. Milletvekili seçilme yeterliliği için hakim ve savcı sınıfı açısından istifa etme şartı vardır. Anayasa 76 son derece açıktır. Ben ısrarla konuşmamda ve sayın Meclis Başkanvekili'ni Anayasa'ya ve Meclis İç Tüzüğü'ne uymaya davet etmemdeki asıl husus da budur. Orada Akın Gürlek, Başsavcılık görevini sürdürmektedir. Bir yanıyla da gecenin bir vakti onu İstanbul'a görevli gönderen Tayyip Erdoğan'ın kalemindeki mürekkeple atanmış bir kişidir. Dolayısıyla Anayasa çiğnenmesin diye bir mücadele verdik. Bunun yerine AKP'liler, Genel Kurul salonunu terörize etmeye, saldırmaya, kavga etmeye hazırlıklı gelmişler."