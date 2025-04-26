CHP'den yeni gözaltı dalgasına tepki: İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen yeni gözaltı dalgasına tepki gösterdi.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'nin fiilen çalışamaz hale getirildiğini kaydetti.

Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi sabahı İBB’ye büyük bir operasyon daha.. Dün avukatlara, bugün bürokratlara.. İBB Özel Kalem Müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var. İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor."

Cumartesi sabahı İBB’ye büyük bir operasyon daha..

Dün avukatlara, bugün bürokratlara..

İBB Özel Kalem Müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var.

İBB… — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) April 26, 2025

BAŞARIR: İSTANBUL TESLİM OLMAYACAK.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ konutlarına yıkım kararı alınması üzerine İBB'ye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Başarır, paylaşımında, “Gözü dönmüş bir avuç ihanet şebekesi İBB’ye saldırıyor. İSKİ’nin Sazlıdere Barajı havzasında, İstanbul’un içme suyu kaynağını tehdit eden Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ konutlarına yıkım kararı alması üzerine bu operasyon yapılıyor. Bu operasyon, rant ve talan projesi Kanal İstanbul’a engel olan İstanbul'un muhafızlarına yöneliktir. İstanbul teslim olmayacak. Türkiye teslim olmayacak” ifadelerine yer verdi.