CHP'den yeni üye kampanyası: Katlanmak zorunda değilsiniz, bize katılabilirsiniz

CHP, sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı video mesajla partiye üyelik ve katılım çağrısında bulundu. Paylaşımda, "Bu toprakların mayasında umut, ruhunda cesaret var. Teslim olmak yok" ifadeleri kullanıldı.

"Karanlığa, hukuksuzluğa, yokluğa, haksızlığa #KatlanmakZorundaDeğilsiniz" etiketiyle yapılan açıklamada yurttaşlara doğrudan çağrı yapılarak, "Bize katılabilirsiniz" denildi ve parti üyelik sayfasının bağlantısı paylaşıldı.

Hazırlanan video mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu topraklarda, umut hiçbir zaman teslim alınmadı. Hiçbir güç bu ülkeyi karanlıklara teslim edemedi. Vazgeçmek kolaydı ama millet, birlik olup ayağa kalkmayı seçti. Hiçbir hikaye tek başına yazılmaz. Omuz omuza duranların cesaretiyle başlar. Aynı hayali paylaşanların umuduyla büyür. Milletle tamamlanır. Şimdi o adımı yeniden atma zamanı! Karanlığa karşı sorumluluk alma, millet iradesine sahip çıkma, hukuksuzluğa boyun eğmeme zamanı! Katlanmak zorunda değilsiniz. Bize katılabilirsiniz."