CHP'den yılın ilk mitingine çağrı: Kazanana kadar durmayacağız!

CHP, 78'incisi Çankırı'da düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrı yaptı. Yeni yılın ilk mitingine davet açıklamasında "Kazanana kadar durmayacak, bir adım geri atmayacak, bir santim eğilmeyeceğiz!" denildi.

3 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te düzenlenecek mitingle ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü, Anadolu’nun kadim şehri Çankırı’dayız.

Demokrasiyi ayaklar altına alanlara, halkın iradesini gasp edenlere karşı meydanlardayız.

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için, hukuksuzca özgürlüğünden edilen tüm siyasi tutsakların sesi olmak için omuz omuza, yan yana, kararlılıkla yürüyoruz.

Kazanana kadar durmayacak, bir adım geri atmayacak, bir santim eğilmeyeceğiz!

Biz kazanacağız, milletimiz kazanacak!

🗓️3 Ocak Cumartesi

⏰15.00

📍Belediye Meydanı (1 No’lu Miting Alanı)"