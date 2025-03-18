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CHP'den YÖK önünde 'diploma iptali' protestosu

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki olarak Ankara ve İstanbul'da protesto düzenleyecek. Partililer, gece saatlerinde Ankara YÖK önünde toplanırken, İstanbul'da ise Maltepe'de miting yapılacak.

Güncel
  • 18.03.2025 23:34
  • Giriş: 18.03.2025 23:34
  • Güncelleme: 18.03.2025 23:43
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den YÖK önünde 'diploma iptali' protestosu
ANKA

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini YÖK önünde protesto ediyor.

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki olarak Ankara ve İstanbul'da protesto düzenleyecek.

CHP MERKEZ YÖNETİM KURULU TOPLANACAK

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yarın saat 11.30'da toplanacak.

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bir araya gelecek. Saat 11.30'da başlayacak toplantı, Parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

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