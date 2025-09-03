CHP'den Zeytinburnu çağrısı: 'Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi görevden alındı.

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak görevlendirildi.

İstanbul İl Yönetimi görevden alınmasına yönelik tepkiler sürerken CHP, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlemeye başladığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 52'ncisini bugün Zeytinburnu'nda yapacak.

3 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da 15 Temmuz Meydanı'nda yapılacak miting için CHP'den yurttaşlara çağrı yapıldı.

"Yargı darbesine karşı Zeytinburnu’nda buluşuyoruz" ifadeleriyle yapılan çağrı metninde şunlara yer verildi:

"Yarın akşam, haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere, yargı darbesine karşı Zeytinburnu’nda buluşuyoruz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Demokrasiye gönül vermiş on milyonlarız! Söz veriyoruz! Adalet kazanacak, biz kazanacağız, milletimiz kazanacak."

Yarın akşam, haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere, yargı darbesine karşı Zeytinburnu’nda buluşuyoruz.



Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Demokrasiye gönül vermiş on milyonlarız!



Söz veriyoruz!

Adalet kazanacak, biz kazanacağız, milletimiz kazanacak.



🗓️3 Eylül… pic.twitter.com/VUe9Gp6rx9 — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) September 2, 2025

ÖZGÜR ÖZEL: "BU MİTİNGİMİZİ YAPACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün akşam yaptığı açıklamada Zeytinburnu mitingi için çağrıda bulundu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bu yapılan büyük haksızlığa karşı, buna tepki gösteren herkesi, bütün İstanbulluları, İstanbul'un bütün demokratlarını Zeytinburnu'na davet ediyoruz. Saraçhane, İBB'ye kayyum atama girişiminin ve direnişin sembolik mekanıydı. Ancak burada il başkanlığı seçimi iptal edilmeye çalışıldığı için bütün ilçeler bizim açımızdan 39 ilçemiz de mücadele alanı ve yarınki Zeytinburnu'ndaki miting alanı değiştirmiyoruz. Bu meseleye de tepki göstereceğimiz, zaten bu mesele de 19 Mart darbe sürecinin son geldiği evredir. Bu mitingimizi yapacağız."