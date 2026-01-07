CHP Denizli İl Başkanı Horzum, şehir hastanesi şantiyesine alınmadı

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Acil Durum Hastanesi inşaatında suyun aktığını göstermek amacıyla şantiye alanına girmek istedi ancak güvenlik görevlilerince engellendi.

Horzum, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin açıklamalarından 5 gün önce suyun bağlandığını söyledi.

Zeybekci, 27 Aralık’ta Kale ilçesinde partisinin Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yapımı süren Acil Durum Hastanesi’ne Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından su bağlanmadığını ileri sürmüştü.

Zeybekci konuşmasında, “Şehir Hastanesi’nin 600 yataklı bölümü şu anda bekliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi suyu bağlamıyor. Oradaki azıcık yola bile yapamıyor. Neden biliyor musunuz? Devletten su bağlamayla ilgili para isteme seviyesizliğine kadar düşüyorlar. Bahanelerle geciktiriyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere yanıt, CHP Denizli İl Başkanı Horzum’dan geldi.

Horzum, basın toplantısına davet ettiği gazetecilerle birlikte Acil Durum Hastanesi önüne giderek açıklama yaptı.

Zeybekci’nin “seviyesizlik” sözlerine yanıt veren Horzum, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanına seviyesizlik yaptı, suyu bağlamadı demişti. Açıklamayı 27 Aralık tarihinde yaptı. Açıklamadan 5 gün önce su akıyordu. Sayın Zeybekci’ye buradan sesleniyorum; gördüğünüz gibi hâlâ şantiye alanı bomboş. Sadece 50 tane yatak koyarak Acil Durum Hastanemiz hazır demeniz, suya bahane bulmanız seviyesizliğin daniskasıdır.”

“MÜTEAHHİTLERİN PARASINI KORUDUNUZ”

Horzum açıklamasında, hastane inşaatı ve maliyetlere ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Horzum’un açıklamasından öne çıkan bölüm şöyle:

“Halkın menfaatini, halkın parasını korumak yerine müteahhitlerin parasını koruyorsunuz. Burada müteahhidi korudunuz. Yüklenici firma, bu halk için harcanacak parayı yatırmasın diye 40 takla attınız. Sağlık Bakanlığı’nı devreye soktunuz, İçişleri Bakanlığı’nı devreye soktunuz. Denizli halkının hakkı olan parayı, abonelik ücretini yüklenici firmaya ödetmemek için elinizden geleni yaptınız.

Daha görmediğimiz Şehir Hastanesi’nde 2020 yılında ihale yaptınız. 1 milyar liraya yüklenici firma ihaleyi aldı. Ondan sonra 4 tane ihale daha yaptınız. Şu anda bu hastanenin Türk halkına maliyeti 12 milyar TL. Bu 11 milyar liranın suçu neydi. Bundan önce giden 3 firmadan hangi siyasetçi, makam sahibi yüksek oranda komisyon istedi de müteahhitler kaçtılar. Sizden cevabını bekliyorum.”

ŞANTİYEYE ALINMADI

Açıklama sırasında şantiyenin güvenlik görevlileri ile proje sorumlusu da grubun yanına geldi. Horzum’un şantiye alanına girmek istemesi üzerine, içeri alınamayacağı belirtildi. Buna karşılık Horzum, şu ifadeleri kullandı:

“İl Başkanı olarak şu anda içeriye gireceğiz, çeşmenin suyunu açacağız. AKP İl Başkanının girdiği bir yere ben CHP’nin il başkanıyım. Diğer siyasi partilerin il başkanlarını buraya getirdiniz, gezdirdiğiniz hâlde beni neden almıyorsunuz? Neden içeriye giremiyorum? Buna hakkınız yok.”

Proje sorumlusu ise sorumluluğun İl Sağlık Müdürlüğü’nde olduğunu ve kendilerinin de izinle alana girebildiklerini söyledi.

Bunun üzerine Horzum, görevliye “Suyunuz akıyor mu?” sorusunu yöneltti. Suyun aktığı yanıtını alan Horzum bu kez, “Büyükşehir Belediyesi size karşı bir zorluk çıkardı mı?” diye sordu. Hastane önünde yol çalışması yapan Merkezefendi Belediyesi ekiplerini işaret eden Horzum, “Sayın Bakan üç aydır su bağlanamadı dedi… Yalan söyledi mi?” ifadelerini kullandı.

Horzum açıklamasını, “CHP İl Başkanı ve basın mensuplarını içeri almıyorsunuz. Çünkü içeride gösterecek bir şey yok. Bina bomboş. Odalara hasta yatağı koyarak ‘biz burayı açıyoruz’ demek yalanın daniskasıdır” sözleriyle tamamladı.