CHP Denizli İl Kongresi: Ali Osman Horzum yeniden başkan seçildi

CHP 39. Olağan Denizli İl Kongresi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kongreye, mevcut il başkanı Ali Osman Horzum’un yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ile Şeref Arpacı da katıldı.

Divan Başkanlığı’nı CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın yaptığı kongrede mevcut il başkanı Ali Osman Horzum tek aday oldu.

Toplam 638 delegenin bulunduğu kongrede, 573 delege oy kullandı. Horzum, oyların tamamını alarak yeniden CHP Denizli İl Başkanı seçildi.

“BUNDAN SONRA UYUMAYACAĞIZ”

Oylama sonrasında konuşma yapan Horzum, “Şölen havasında bir kongre tamamladık. Herkes iktidar olacağımıza inanmış. Umudumuz var, 25 yıllık iktidarı yenecek olan, ülkeyi refaha kavuşturacak olan CHP bugün Denizli’den güçlü bir görüntü vermiştir. Omuzlarımıza yüklenen yükün farkındayız. Daha önce 5 saat uyuyorsak bundan sonra uyumayacağız” dedi.