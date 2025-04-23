CHP, depremin ardından İstanbul'daki Ulusal Egemenlik Yürüyüşü'nü iptal etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 6.2'lik depremin ardından Şişli Atatürk Evi'nden Dolmabahçe'ye Ulusal Egemenlik Yürüyüşü'nün iptal edildiğini açıkladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "lçe Başkanlarımızın, Belediye Başkanlarımızın meydana gelen deprem nedeniyle ilçelerinde teyakkuz halinde görev başında olma gerekliliği ve komşularımızın aileleri ile ilgilenmeleri zorunluluğu sebebiyle bugün yapacağımız Ulusal Egemenlik Yürüyüşümüzü iptal ettik" ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik, "İstanbul Büyükşehir Belediyemiz süreci AKOM'da, bizler de sahada takip ediyoruz" dedi.

Çelik ayrıca, "Dileğimiz hiçbir vatandaşımızın can ve mal kaybı yaşamaması, böylesi bir afetin tekrarlanmamasıdır. Bir kez daha geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.