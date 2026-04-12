CHP Diyarbakır'ın yeni il başkanı belli oldu

CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl’ın istifasının ardından toplanan il yönetimi, yeni başkanı belirledi. Yönetim kurulu üyesi Avukat Mehmet Berk, CHP Diyarbakır İl Başkanlığı görevine seçildi.

  • 12.04.2026 18:12
  Giriş: 12.04.2026 18:12
  • Güncelleme: 12.04.2026 18:16
Kaynak: ANKA
CHP Diyarbakır'ın yeni il başkanı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanlığı'nda İsmail Akyıl’ın istifasıyla boşalan koltuğa yeni isim seçildi. Akyıl'ın görevinden ayrılmasının ardından toplanan il yönetim kurulu, yeni başkanı belirlemek üzere oylama yaptı.

Yapılan toplantı sonucunda, yönetim kurulu üyesi Avukat Mehmet Berk, CHP Diyarbakır İl Başkanı olarak göreve getirildi.

GÖREV DAĞILIMI YAPILACAK

Parti içerisinde uzun süredir aktif görev alan ve yönetimde bulunan yeni başkan Mehmet Berk'in, önümüzdeki günlerde ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmesi ve yeni yönetimin görev dağılımını yapması bekleniyor.

