CHP Diyarbakır'ın yeni il başkanı belli oldu
CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl’ın istifasının ardından toplanan il yönetimi, yeni başkanı belirledi. Yönetim kurulu üyesi Avukat Mehmet Berk, CHP Diyarbakır İl Başkanlığı görevine seçildi.
Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanlığı'nda İsmail Akyıl’ın istifasıyla boşalan koltuğa yeni isim seçildi. Akyıl'ın görevinden ayrılmasının ardından toplanan il yönetim kurulu, yeni başkanı belirlemek üzere oylama yaptı.
Yapılan toplantı sonucunda, yönetim kurulu üyesi Avukat Mehmet Berk, CHP Diyarbakır İl Başkanı olarak göreve getirildi.
GÖREV DAĞILIMI YAPILACAK
Parti içerisinde uzun süredir aktif görev alan ve yönetimde bulunan yeni başkan Mehmet Berk'in, önümüzdeki günlerde ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmesi ve yeni yönetimin görev dağılımını yapması bekleniyor.