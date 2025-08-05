CHP, e-imza ve diploma sahteciliğine ilişkin TBMM’ye araştırma komisyonu kurulmasını önerdi

Kamu kurumlarında görev yapan yöneticilerin e-imzalarının izinsiz kopyalanarak sahte belgeler üretildiği iddialarını Meclis’e taşıyan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, konunun kapsamlı biçimde incelenmesini talep etti.

CHP'li Uzun, önergesinde, çok sayıda kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasını kopyalayarak sahte üniversite, lise diploması ve sürücü belgesi düzenlenmesinin yalnızca bireysel sahtecilik faaliyeti olarak görülemeyeceğini, Milli Eğitim Bakanlığının, YÖK’ün, Tapu Kadastronun hatta Hazinenin dijital altyapılarına sızılarak organize biçimde sahte belge üretildiğini ifade etti. Bunun buzdağının görünen yüzü olduğunu vurgulayan Uzun, sahte diploma iddialarını "dijital darbe girişimi" olarak adlandırdı.

"İstanbul’un seçilmiş belediye başkanına iftiralarla kumpas kurmaya çalışanlar, 35 yıllık gerçek diplomayı usulsüz diye iptal etmek isteyenler sahte diplomalı memurların peşine neden düşmüyor?" diye soran Uzun, önergesinde "Ekrem İmamoğlu’na iftiralar ile karalama kampanyaları düzenleyenlerin, yaşanan bu sahtekarlıklara ve çürümüşlüğe sessiz kalması kabul edilemez. Liyakati yok edenler şimdi de sahte diplomayla koltuk işgal edenleri neden görmezden geliyor?" ifadelerini kullandı.

İddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması adına sistemsel reformların yapılması gerektiğini belirten Uzun, "Kamu kurumlarında liyakat ilkesi zedelenmiştir. Kritik görevlerde bulunan kişilerin ehliyeti ve yetkinliği şüphelidir. Bu durum, kamu sağlığı ve can güvenliği açısından ciddi riskler doğurmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Uzun, bu nedenlerle konuyla ilgili TBMM’ye araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.