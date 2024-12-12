CHP Ekonomi Heyeti sahada: "Belediyeler boşluğu dolduruyor bundan rahatsızlar"

‘Ekonomik sorunların var bir çaresi’ diyerek ekonomi turuna çıkan CHP ekonomi heyeti, Mersin’de emek, meslek örgütleri, sanayi kuruluşları ve birlik temsilcileri ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir öncülüğündeki heyete Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer’in yanısıra çok sayıda milletvekili eşlik etti.

Mersin İl Başkanlığında yapılan basın toplantıda konuşan Karatepe, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediye borçlarına ilişkin verdiği ‘silkeleyin’ talimatına tepki gösterdi. Belediyelerin hizmetlerinin yurttaşta karşılık bulduğunu belirten Karatape, “bu durum AKP iktidarını korkunç şekilde tedirgin ediyor. İktidar yürüyüşümüzün önüne geçebilmek için ilk yapmaya çalıştıkları şey belediyelerimizin halkımıza verdiği hizmeti sınırlayacak tedbirler almak” dedi.

Karatepe, belediyelerin kaynaklarını azaltmaya yönelik çaba gösterildiğini kaydederek şunları söyledi:

“Bu belediyeler kamu kuruluşlardır. Bunlar vatandaşa hizmet vermek için faaliyet gösteren yapılardır. Siz bu kurumları ‘silkelemeye’ kalkarsanız aslında doğrudan vatandaşa verilen hizmetlerin azaltılması sonucunu doğurursunuz. Eğer halkın hak ettiği hizmeti almasını istiyorsanız belediyelerin önündeki engelleri kaldırmanız gerekir. Siz iktidarınızda yoksulluğu derinleştirdiniz. Siz okula giden çocukların sağlıklı ortamlarda eğitim almasını bile sağlayamadınız. Siz çocuklara kreş hizmeti bile sunamıyorsunuz. Okullara aç giden çocuklara beslenme olanağı sunacak bir ülke yaratmadınız. Sizin boş olarak bıraktığınız bu alanların tamamı CHP’li belediyeler tarafından layıkıyla dolduruluyor. Sizin derdiniz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun finanse edilmesi değil.”

"İKTİDAR HALKTAN KOPTU"

Karatepe’nin ardından söz alan Demir ise iktidarın halktan koptuğuna dikkati çekerek “Emekçinin yaşadığından, asgari ücretlinin yaşadığından haberi yok. Ve görüyoruz ki iş dünyasının da ne yaşadığından haberi yok. Dolayısıyla toplumdan kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.

“İnsanların güler yüzlü olduğu bir toplum yaratmak peşindeyiz” diyen Demir, şöyle devam etti:

“66 bin lira, 68 bin lira, 70 bin liraya yakın yoksulluk sınırının olduğu ülkede yoksuldan yılda dört maaş vergi alınıyor. Yani 60 bin lira net maaş alan birisi dört maaş vergi ödüyor. Birinci gelir vergisi diliminin yoksulluk sınırına kadar yüzde 15’te kalmasını teklif ediyoruz. Eğer 30 bin liralık asgari ücretle beraber bu önlemleri de alırsak ki bu önlemleri almanın yolu bütçede var. Bu önlemleri alırsa ne esnafa, KOBİ'ye, küçük işletmeye, sanayiciye yük olur ne de başkasına yük olur ve asgari ücretlinin yüzü güler. Biz bunu savunuyoruz. Ülkenin mutluluğunun peşindeyiz. Mutlu bir ülke yaratmak peşindeyiz biz.”