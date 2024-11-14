CHP Ekonomi Heyeti sahaya iniyor: Sokağın gündemi siyasete taşınacak

CHP’nin ilk etapta Gaziantep, Maraş ve Malatya ile başlayacağı ekonomi gezilerinin yol haritası büyük oranda şekillendi. Türkiye’nin bir numaralı gündeminin ekonomik kriz olduğunun altını çizen CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, “Gündemin, iktidarın çizdiği sınırlar içinde kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

CHP'nin ekonomi kurmaylarınca gerçekleştirilecek kent gezileri, 20 Kasım’da Antep'ten başlayacak. Ekonomi kurmaylarının yanı sıra milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin de katılacağı geziler, Antep’in ardından Maraş ve Malatya ile devam edecek.

HALK BULUŞMALARI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’nin aktardığı bilgilere göre, ekonomi gezilerinde yurttaşlarla geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirilecek. Toplantılarda, iktidarın Türkiye’yi krize sürükleyen ekonomi politikası halka anlatılacak, CHP iktidarında uygulanacak ekonomi politikasıyla ilgili bilgilendirmeler yapılacak.

KAPALI TOPLANTILAR

Yurttaşlarla bir araya gelmeye hazırlanan CHP’nin ekonomi alanındaki uzmanları, meslek odaları, sanayiciler ve STK temsilcileriyle de buluşacak. CHP heyeti, ziyaretlerin ardından hazırlanacak raporları, CHP Genel Merkezi’ne sunacak.

CHP, AKP ve iktidar ortağı MHP’nin kasıtlı olarak sokağın gündeminden uzaklaştırdığı siyaset gündeminin ekonomiye dönmesi için kent gezilerini sürekli hale getirmek istiyor. CHP lideri Özgür Özel’in TBMM’deki her grup toplantısında yaptığı konuşmalarda ekonomik sorunların önemli bir yer tuttuğunun altını çizen CHP’li Karatepe, “Gerçekleştireceğimiz kent gezileriyle halkın beklentilerini, sorunlarını ilk ağızdan duymak istiyoruz. CHP’nin gündemi, halkın gündemidir. Toplantıların ve halk buluşmalarının çıktılarından parti programı çalışmalarında da faydalanacağız” diyor.

Yalçın Karatepe

CHP Genel Başkan Yardımcısı

ASGARİ ÜCRET MESAİSİ

CHP’de, “Asgari ücret mesaisi” de devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “En az 30 bin TL olmalı” dediği asgari ücret hesabının, görüşmelerin başlayacağı Aralık ayına kadar halka anlatılması planlanıyor. İktidarın, asgari ücreti, “Manşet enflasyon” üzerinden belirleyeceğini ifade eden Karatepe, “Enflasyon, TÜİK’in madde sepetiyle değil, hanelerin gerçek tüketimi üzerinden hesaplanmalı” görüşünü dile getiriyor.

CHP’nin, “Asgari ücret en az 30 bin TL olmalı” teklifinin formülünü de paylaşan Karatepe, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Hesabımız, düşük gelir grubunun doğrudan maruz kalacağı enflasyon, yani yüzde 76’lık artış üzerinden yapıldı. Beklenen enflasyon hesabıyla yapılan asgari ücret zammı sorunları çözmez. İnsanları bu rakamlara alıştırmaya çalıştırıyorlar.”