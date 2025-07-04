CHP-EMEP görüşmesi sona erdi: Özgür Özel'den asgari ücret çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Malum biz Saraçhane'de 100. gün 100 kara günü anlatmak üzere toplanmışken 1 Temmuz akşamı doğalgaza yüzde 25'lik bir zam yaptılar. Ve öyle bir şey ki, her şey bir yana. Yani ekonomistler diyor ki, doğrudan etkisi tam yarım puandır enflasyona.

Tabii harcandıkça ve tüketilecekse,, bu doğrudan etkinin üstüne, sahadaki etkisi fiili etkisi de ölçülecek. Ama yapılan iş o kadar onur kırıcıdır ki, zaten TÜİK Enag'ın yani gerçek enflasyon rakamlarını ölçen akademisyenlerin ilan ettiğinin çok altında enflasyon rakamları ilan ediyor ve bunu ilan ederek Enag yüzde 68 bulmuşken yıllık enflasyonu, TÜİK yüzde 35 buluyor. Vatandaş zaten enflasyonun yüzde 100'den altında olduğunu çarşıda pazarda kabul etmiyor.

Biz Muhalefet Partisi diliyle yüzde 65 enflasyon var mı dediğimizde lafa bizim daha ağzımıza tıkıyor, geçen senenin iki katı diyor vatandaş.

Yani sokaktaki enflasyon çocuk pijamasında, patateste, marulda yüzde 100 zaten. Vatandaşın kendisini etkileyen, asgari ücretliyi etkileyen enflasyon yüzde 80'in altında değil. TÜİK bunu yüzde 35 olarak hesaplıyor ve zamlar buna göre verilecek.

Bunda bile doğalgaz zammını 1 Temmuz'u bekletip milletin cebinden yüzde yarım daha çalmanın 38 lira daha çalmanın hesabını yapıyorlar. Bu olabilecek bir şey değil, kabul edilebilecek bir şey değil. Onur kırıcı bir şey.

"EMEKLİ DEYİNCE, ASGARİ ÜCRETLİ DEYİNCE KAFA ÇEVİRİYORSUNUZ"

Ak Parti milletvekilleri gidip de sokakta insanların suratına nasıl bakacak? Asgari ücret teklifinin görüşmeden nasıl gidersiniz?

Bu yasa 15 gün içinde bu kanun 15 kere çıkar.

Milletvekili özlük haklarının adı geçince hemen kıpırdamaya başlıyoruz. Hiç kavga mavga kalmıyor Meclis'te. Emekli deyince, asgari ücretli deyince kafa çeviriyorsunuz. Komisyon toplanır, iki saat sürmez, iki gün sonra da Meclis'ten geçer."

Özel'in ardından konuşan Seyit Aslan ise şöyle konuştu:

"Bu ülkenin gerçek değerlerini yaratan, işçi arkadaşlarımızın iktidar tarafından açlığa mahkum edilemesini kabul etmedik, etmeyeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...