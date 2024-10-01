CHP, Erdoğan'ı ayakta karşıladı, alkışlamadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatili sona erdi.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Bazı CHP'li milletvekilleri, "Cumhurbaşkanı Genel Kurul'a geldiğinde ayağa kalkılacak" mesajının ardından Genel Kurulu’a girmeme kararı aldı.

CHP'li Uğur Bayraktutan, Engin Altay ve Okan Konuralp, salona giren AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayağa kalkmayarak protesto etti.

Meclis'te bulunan CHP vekillerinin geneli ayağa kalktı ancak Erdoğan'ı alkışlamadı.