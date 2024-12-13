CHP: “Erdoğan için Anayasa” masasında yokuz

CHP’nin, kayyum uygulamasına son verilmesi amacıyla yerel yönetimlerle ilgili yasa değişikliği yapılması kapsamında destek arayışı turlarında son durak MHP oldu.

TBMM’de gerçekleşen görüşmede CHP heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Ali Mahir Başarır ve Gül Çiftçi yer aldı. MHP tarafında ise görüşmede, MYK Üyesi Levent Bülbül ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay yer aldı.

TBMM MHP Grup odasında gerçekleşen bir saate yakın görüşmenin ardından taraflar, kameraların karşısına geçti. Kayyum uygulamasına yönelik gerçekleşen görüşmenin ardından MHP'nin, “Yeni Anayasa” açıklaması yapması dikkati çekti. Gazetecilerin görüşmenin içeriğiyle ilgili sorularını yanıtlayan MHP'li Akçay, bir Anayasa değişikliği ile Siyasi Partiler Kanunu değişikliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

SEÇİLME HAKKINA KISITLAMA

MHP kanadından yapılan açıklamaya karşın görüşmede, Anayasa değişikliği konusunun gündeme gelmediği bildirildi. MHP’nin, kameralar önünde de dile getirdiği önerisinin, hakkında soruşturma olanların seçilme hakkının kısıtlanması yönünde olduğunun altını çizen CHP’liler, “Bu öneri, masumiyet karinesi ve Anayasa’ya aykırı. Bu yönde bir adımı kabul etmemiz mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.

MHP kanadının kameralar önünde yaptığı açıklamaların görüşmenin içeriğini yansıtmadığının altını çizen CHP kaynakları, şunları söyledi:

“Tek başlığımız kayyumdu. Türkiye’de yaşananları da elbette göz ardı etmedik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısını takip eden hafta kayyumlar atandı, bunlar birbirinden ayrıksı konular olamaz. Bir yandan, ‘Barışalım, terörü bitirelim’ diyorsunuz, diğer yandan bütün seçilmişlere kayyum atıyorsunuz.”

“SÜRPRİZ OLDU”

MHP’li Akçay'ın Anayasa değişikliği açıklamalarını da değerlendiren CHP’liler, “Anayasa değişikliği açıklamalarına katılmamız mümkün değil. İçeride Anayasa hiç konuşulmadı, gazeteciler önünde yapılan açıklama, CHP’ye de sürpriz oldu. Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açmak için kurulacak bir Anayasa masasında biz yokuz” ifadelerini kullandı.