CHP Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Deniz Turan gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Deniz Turan, "suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

CHP Erzincan Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Deniz Turan hakkında sosyal medya paylaşımları ve kamuoyuna yansıyan bazı ifadeleri üzerine savcılık tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk değerlendirmelerin ardından Deniz Turan hakkında gözaltı kararı verildiği ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"Suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla gözaltına alınan Turan, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.