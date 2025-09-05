CHP Eski Genel Sekreteri Keskin: "CHP’yi kayyumlarla teslim almak isteyenler bilsin ki biz iktidara yürüyoruz"

CHP Eski Genel Sekreteri Adnan Keskin CHP İistanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Keskin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, kökleri Kuvayı Milliye’ye dayanan, tarihi boyunca baskılara, darbelere, yasaklara boyun eğmeyen bir partidir. Ben, bu partinin geçmişini iyi bilen, her döneminde mücadele etmiş bir siyasetçi olarak söylüyorum: İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması, yalnızca örgütümüze değil, partimizin 100 yıllık onurlu tarihine de açık bir saldırıdır. Bu dayatmayı asla kabul etmiyoruz! CHP’yi zayıflatmaya, enerjisini içeriden tüketmeye dönük her girişim, yalnızca iktidar yolculuğumuza engel koymak isteyenlere hizmet eder. Ancak unutulmasın: Bu parti defalarca sınandı, her defasında küllerinden yeniden doğdu.

Bugün görevimiz açıktır: Baba ocağımızın ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanında sapasağlam durmak, örgütümüzün iradesine sahip çıkmak ve halkımızla omuz omuza iktidara yürümektir. Cumhuriyet Halk Partisi’ni kayyumlarla teslim almak isteyenler bilsin ki; bu partiyi tanımıyorlar. Biz birlikteyiz, biz kararlıyız, biz iktidara yürüyoruz!"