CHP, Eskişehir Emek Mahallesi'nde iletişim merkezi açtı

CHP, Eskişehir’in Emek Mahallesi’nde iletişim merkezi açtı.

Açılışa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal ve partililer ile yurttaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılışta konuşan Kazım Kurt, herkesi CHP çatısı altında toplanmaya davet etti.

Kurt, şunları söyledi:

“23 YILDIR ELİNİZİ TUTAN MI VARDI?”

“Cumhuriyet olmasaydı biz buralarda olmazdık. Cumhuriyet olmasaydı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı olmazdı. Bu kadar net, bu kadar ayrımsız bir Cumhuriyet’le var olan Türkiye’de yaşıyoruz. Ama şartlar çok farklı noktalara geldi ve 22 yıldır iktidarda bulunan parti her şeyin sorumlusu olduğu halde hiçbir şeyden sorumlu değilmiş gibi biz yarın terörü bitireceğiz diyor, biz yarın anayasayı değiştireceğiz diyor. 23 yıldır elinizi tutan mı vardı? 23 yıldır size engel olan mı vardı? 23 yıldır emeklilerin karnını doyurmanızı engelleyen birileri mi vardı? Ben bunu çok merak ediyorum. O nedenle bunlara inanmayalım.”

“İKTİDARI EMEK MAHALLESİNDEN DEVİRMELİYİZ”

“Bir mahalleye 23 yılda lise yapamayan iktidarı Emek Mahallesi’nden devirmeliyiz” diyen Başkan Kurt, “Şu anda Türkiye’de siyasi parti tanımına uygun, kanunların el verdiği şekliyle bir tek siyasi parti var. O da CHP. Diğerlerinin siyasi parti tanımına uyan hiçbir yeri yok. Sadece adı var. Kongre yapıyor. Başkan önceden belli. Delege seçimi yapıyor. Liste önceden belli. Milletvekili adayı belediye başkanı önceden belli. 50 bin kişilik kongre salonunda toplantı oluyor. Bir kişi konuşuyor. Böyle parti olmaz. Zaten Türkiye’de de parti anlamında mahalle temsilcisiyle, köy delegesiyle, ilçe kongresiyle, il yönetimiyle, il yönetimiyle, kurultayıyla particilik yapan sadece CHP. O zaman bizim CHP’nin eksik bıraktıklarını tamamlamak gibi bir görevimiz var. Emek Mahallemiz 60 bin nüfusu olan bir mahalle. 60 bin nüfusu olan bir mahalleye 23 yılda lise yapamayan iktidarı Emek Mahallesi’nden devirmeliyiz” dedi.

“CHP HALKIN AYAĞINA GELMELİ”

CHP’nin halkın ayağına gelmesi gerektiğini söyleyen Başkan Kurt, “Burada CHP’nin mahalle temsilciliği bir kişiyle olmaz. CHP’nin mahalle temsilcisi nerede, ilçe binası nerede, il binası nerede diye çarşıya indirmememiz lazım emeklileri. Emek Mahallesi’nde bu örgütlenmeyi yapıyoruz. Partililik sorumluluğuyla bu iletişim ofisini açıyoruz. Bu ofiste CHP’nin politikaları anlatılacak, CHP’liler birbirini tanıyacak. Mahallenin sorunları tespit edilecek. Ondan sonra da ilçemiz, ilimiz, milletvekillerimiz bu işi genel merkeze kadar taşıyacak. Böyle bir örgütlenmeyi başlatıyoruz. Buna ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacı başka yerlerde yapmalıyız. Halk CHP’yi aramaya çarşıya gitmemeli. CHP halkın ayağına gelmeli. CHP halkla beraber olmalı. Çünkü Atatürk’ün iki büyük eserimden biri dediği örgüttür CHP. Biz de buna sahip çıkacağız. Sahip çıkmak zorundayız. CHP hepimizin baba ocağıdır. Herkesi CHP’li olmaya davet ediyorum. Emek Mahallesi’ndeki yoksulları, ezilenleri, sömürülenleri, haksızlığa uğrayanları CHP’nin çatısına bekliyoruz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’YE İYİ YÖNETİMİ CHP GETİRECEK”

İyi yönetimi Türkiye’ye CHP’nin getireceğini söyleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şu şekilde konuştu:

“Seçim döneminde Emek Mahallemizde Kazım Başkanımla beraber sizlerle sık sık buluştuk. Bu buluşmalarda hep şunu hissettik bu sadece seçime özgü olmamalı, seçimden sonra da bu iletişim devam etmeli dedik. Bu iletişim ofisi bu çalışmaların bir sonucu. CHP sadece seçim döneminde olmadığını her zaman şehrinin Emek Mahallesi’nin yanında olduğunu gösteriyor. Bu nedenle çok değerli. Ülke kötü günlerden geçiyor. Bunu hep konuşuyoruz. Ciddi bir yoksullukla boğuşuyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız, bebeklerimiz öldürülüyor. Emeklilerin hali ortada zaten. Yine işçilerimiz asgari ücret açlık sınırlarının altında. Gerçekten kötü yönetiliyoruz. Türkiye bunu hak etmiyor. Hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmayacağız. Bu ülke o kadar zengin ki hem insanıyla hem kaynaklarıyla. Sadece sorunumuz çok kötü yönetiliyoruz. Biz daha iyi bir yönetimi hak ediyoruz. CHP olarak bunun için çalışıyoruz. Bu ülkeyi tek bir kişi, tek bir zümre değil halk yönetsin istiyoruz. Halkın ihtiyaçlarıyla yönetilsin istiyoruz. O yüzden buradayız. Emek’teyiz, Odunpazarı’ndayız, Eskişehir’deyiz. Türkiye’de olacağız. 31 Mart’ta yaşadığımız başarıyı genel seçimlerde de göstereceğiz. Parti bazında değil bütün şehir bazında ittifak kurmuştuk son yerel seçimlerde. İttifaksız girdik. Bütün şehirle bir ittifak kurduk. Yine aynı ittifakla hareket edeceğiz ve halkın iradesi halkın ihtiyaçlarına cevap verecek. İyi bir yönetimi getireceğiz. O da CHP’dir diyorum.”

“CHP ADIM ADIM İKTİDARA YÜRÜYOR”

CHP’nin adım adım iktidara yürüdüğüne dikkat çeken CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, “Aynı seçim dönemlerindeki seçim ofislerinin açılışı gibi kalabalık ve coşku burada. Bu CHP’nin iktidar yolunda emin adımlarla yürüdüğünün göstergesidir. Tarihi belli olan bir seçim olmadığı halde bugün emekliler yoğun bir kalabalıkla buraya gelerek CHP’nin bu mahalle örgütlenmesine ışık tutacak olan iletişim ofisinin açılışına katkı sundular. Her birine teşekkür ediyorum. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum ortada. Sadece ekonomik olarak değil sosyal, kültürel olarak devletin yapı taşları olarak ve devlet kurumları olarak büyük bir yozlaşmayı, kötüye gidişi hep birlikte izliyoruz. Bu iktidar sınırlarını koruyamıyor. Sınırlarını koruyamayan bir iktidar olmaz. Kadınları, küçük bebekleri, çocukları koruyamıyor. Biz erken seçim için hep sokağı işaret ettik. Onlar seçim dönemlerinde gelirler vaatlerde bulunurlar. Ondan sonra da mahallelere uğramazlar. Sarayın duvarları arasına kendilerini kapamışlar, halkın sorunlarına, emeklilerin sorunlarına gözlerini kapamış, kulaklarını tıkamışlardır. Ama bizler her zaman sokaklardayız. Belediyelerimiz her zaman göreve geldikleri andan itibaren görevlerini yapmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından partiye yeni üye olanlara CHP rozeti takıldı.