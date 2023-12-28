CHP ‘ezber bozmaya’ devam edecek: “AKP ile yan yana gelmeyeceğiz”

AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Gelecek grubunun imzacısı olduğu ortak bildiriye imza atmayan CHP, “AKP ile hiçbir konuda yan yana gelmeme” politikasını sürdürecek. AKP’nin, “Bölücü örgütü bitirdik” söyleminin gerçeği yansıtmadığı ve 21 yıldır yaşanan asker ölümlerinin sorumlusunun iktidar olduğu seçmene anlatılacak.

Mustafa BİLDİRCİN

Pençe Kilit Operasyonları’nda 12 askerin yaşamını yitirmesinin ardından hazırlanan ve AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet-Gelecek grubu tarafından imzalanan ortak bildiriye imza atmayan CHP, bu tavrını sürdürecek. CHP, asker ölümlerinde ihmal olup olmadığının araştırılması çağrısında bulunulan kendi metinlerinin daha etkili olduğu yönünde ısrarcı olacak. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre CHP, “AKP ile hiçbir konuda yan yana gelmeme” politikası uygulayacak.

CHP, “Ortak bildiriye imza atmama kararını tabana anlatmak zor” görüşüne karşın seçmenlere bildiriye imza atmama gerekçesini anlatacak. AKP ve MHP’nin ardından İYİ Parti’den de gelen ortak bildiri tepkisine karşı, “Kimseden korkmuyoruz” sesini yükselten CHP, “İktidarın değirmenine su taşımayacağız” görüşü doğrultusunda hareket edecek.

SORUMLU AKP

CHP, TBMM çatısı altında bir kapalı oturum düzenlenmesi ve Pençe-Kilit Operasyonu’na yönelik bilgilendirme yapılması konusunda da ısrar edilecek. AKP’nin, “Bölücü örgütü bitirdik” söyleminin gerçeği yansıtmadığını ve 21 yıldır yaşanan asker ölümlerinin sorumlusunun iktidar olduğu seçmene anlatılacak.

Parti temsilcileri, CHP’yi terör ile yan yana anan iktidarın, asker ölümlerinde takındığı umursamaz tavırdan örnekler verecek. Bu kapsamda, “Ankara’da şehit cenazesi varken Meclis’te mangal partisi, TRT’deki müzik yayınları, Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması” örnekleri sıralanacak.

TBMM NEDEN BİLGİLENDİRİLMEDİ?

CHP, bütçenin ardından verilen aranın tamamlanması ile 19 Ocak'ta yeniden başlayacak yasama faaliyetlerinde Pençe-Kilit Operasyonları’nda yaşananların anlatılması konusundaki tavrını da devam ettirecek. Bu kapsamda, “Milli Savunma Bakanı TBMM’yi neden bilgilendirmedi? Ulusal yas neden ilan edilmedi?” sorularına yanıt aranacak