CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat kimdir?

Kentsel planlama ve tasarım, deprem risk yönetimi, sosyal hizmet, kültürel miras, kültür ve sanat alanlarında pek çok projeye imza atan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için CHP Fatih Belediye Başkan Adaylığı kesinleşti.

2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ekrem İmamoğlu ile birlikte yol yürüyen eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın Fatih Belediye Başkan Adaylığı, 21 Aralık 2023 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Parti Meclisi üyelerinin aldığı kararla kesinleşti.

MAHİR POLAT KİMDİR?

Sanat ve mimarlık tarihçisi, bürokrat ve siyasetçi olan Mahir Polat, 1976 Erzincan doğumlu. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP Fatih Belediye başkan adayı olan Polat, 2002 yılında İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında İTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine başlayan Mahir Polat, 2008 yılında YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı’nda kültür yönetimi alanında hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011-2015 yılları arasında öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Dinsel Kültürel Miras odaklı doktora tezini 2023 yılında tamamladı.

2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde başladığı görevini, 2009 yılından itibaren vakıf uzmanı olarak sürdüren Polat, bu süreçte Anadolu’da ve İstanbul’da Osmanlı Dönemi tarihi eserlerinin restorasyonunda ve birçok müze kurulum çalışmasında görev aldı.

2019 yılında Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı olarak İBB’de göreve başladı. Bir yıl içerisinde, 2020 yılında İBB Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Polat, görev süresi boyunca kentsel planlama, mimari ve kentsel tasarım, kültürel miras, imar, deprem risk yönetimi, sosyal hizmet, kültür ve sanat etkinlikleri alanlarında pek çok projeye imza attı. Polat görevi boyunca, İBB Miras’ı kurdu ve yönetti.

Mahir Polat; Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği ve SODEV üyesi. Müzik öğretmeni olan Binnur Polat ile evli olan Polat’ın bir de çocuğu var.