CHP Frankfurt Birliği’nden “mutlak butlan” tepkisi: CHP mahkeme salonlarında şekillenmez

CHP Frankfurt Birliği, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin istinaf kararına sert tepki gösterdi.

Açıklamada, Genel Başkanımız Özgür Özel’in birlik ve mücadele çağrısının sonuna kadar arkasındayız olduğu belirtilirken, kararın hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

CHP Frankfurt Birliği mutlak butlan kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Birlik tarafından yayımlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''KARARI ASLA KABUL ETMİYORUZ''

''CHP Frankfurt Birliği olarak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi tarafından partimize yönelik verilen “mutlak butlan” kararını asla kabul etmiyoruz.

Bu karar; yalnızca hukuki bir mesele değil, milyonlarca partilimizin iradesine, yıllardır verilen emeğe ve halkın değişim umuduna vurulmak istenen ağır bir darbedir. Cumhuriyet Halk Partisi, mahkeme salonlarında şekillenecek bir yapı değil; halkın vicdanında, meydanlarda ve mücadelede büyümüş köklü bir çınardır.

Bizler biliyoruz ki CHP, sadece bir siyasi parti değildir. CHP; Cumhuriyetin temel taşı, demokrasinin güvencesi ve halkın umududur. Bu büyük mücadeleyi kişisel hesaplara, koltuk kaygılarına ya da ayrıştırıcı anlayışlara teslim etmeyeceğiz.

Frankfurt’tan Türkiye’nin dört bir yanına kadar bugün aynı duyguda birleşiyoruz:

“YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ!”

Genel Başkanımız Özgür Özel’in birlik ve mücadele çağrısının sonuna kadar arkasındayız. Çünkü bizler makamların değil, halkın neferleriyiz. Gerektiğinde evimizden, işimizden, rahatımızdan ki vazgeçeriz; ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu mücadelesinden asla vazgeçmeyiz.

Baba ocağımızı; korkularla hareket edenlere, kişisel hırslarını partinin önüne koyanlara teslim etmeyeceğiz. CHP, halkın partisidir ve halkın iradesi hiçbir kararla yok sayılamaz.

Bugün bize düşen görev; daha fazla kenetlenmek, daha güçlü dayanışmak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk’ün emanetine daha sıkı sahip çıkmaktır.

Bizler CHP Frankfurt Birliği olarak açık ve net söylüyoruz:

Mutlak butlan kararını kabul etmiyoruz!

Halkın iradesine sahip çıkıyoruz!

Birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız!''