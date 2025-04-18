CHP, Gazze için Tünel'den Taksim'e yürüyecek

CHP, Gazze'de yaşananları protesto etmek için İstanbul Taksim'de yürüyüş düzenleyecek. 19 Nisan Cumartesi günü Saat 19.00'daki yürüyüş Tünel'den Taksim'e doğru gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili duyuru yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Nehirden denize özgür Filistin!" notuyla çağırıyı paylaştı.

Çelik şu bilgileri verdi:

"Nehirden denize özgür Filistin!

Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için bir araya geliyor, Tünel’den Taksim’e yürüyoruz!

🗓️ 19 Nisan Cumartesi

🕐 19.00

📍 Taksim Tünel"