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CHP Gençlik Kolları Başkanı Aydın: Bir adım geri atmayacağız!

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde çok sayıda polis eşliğinde adliyeye 'ifade vermeye' götürülen ve hakkında adli kontrol kararı verilen CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, "Filli gözaltına 'ifade' dediler. Mücadelemiz daha da büyüyecek, daha da güçleneceğiz. Bir adım geri atmadık, atmayacağız" dedi.

Siyaset
  • 20.01.2025 15:39
  • Giriş: 20.01.2025 15:39
  • Güncelleme: 20.01.2025 15:50
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Gençlik Kolları Başkanı Aydın: Bir adım geri atmayacağız!
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, "Mücadelemiz daha da büyüyecek, daha da güçleneceğiz. Bir adım geri atmadık, atmayacağız" dedi.

Aydın, sosyal medya hesabı X üzerinden, hakkında başlatılan soruşturmaya yönelik açıklama yaptı. Sabah saatlerinde kolluğun ailesiyle yaşadığı eve geldiğini aktaran Aydın, "Filli gözaltına 'ifade' dediler" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaya da değinen Aydın, "Mücadelemiz daha da büyüyecek, daha da güçleneceğiz. Ekrem Başkanımızın yanındayız. Bir adım geri atmadık, atmayacağız" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZ DAHA DA BÜYÜYECEK"

Aydın'ın paylaşımı şöyle:

"Bu sabah saatlerinde ailemle yaşadığım evin kapısına kolluk kuvvetleri geldi. Filli gözaltına "ifade" dediler. Korkacak bir şeyimiz yok, ifademizi verdik, çıktık. Yanımda olan, destek olan herkese çok teşekkür ederim. Jet hızıyla İBB Başkanımız @ekrem_imamoglu'na da soruşturma açıldı. Dünyanın en büyük adliyesinin işi gücü Cumhuriyet Halk Partisi mi oldu? Öyleyse biz buradayız. Mücadelemiz daha da büyüyecek, daha da güçleneceğiz. Ekrem Başkanımızın yanındayız. Bir adım geri atmadık, atmayacağız!"

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