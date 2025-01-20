CHP Gençlik Kolları Başkanı Aydın: "Bu baskılar bizi daha çok güçlendirir"

Hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde ifadeye çağrılan Cem Aydın, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı.

İfade işlemleri tamamlanan Aydın, hakkında adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"BU BASKILAR BİZİ DAHA ÇOK GÜÇLENDİRİR"

Daha sonra adliye önünde kısa bir basın açıklaması yapan Cem Aydın, şunları söyledi:

"Öyle sanmasınlar ki sabah operasyonlarıyla bizi korkutacaklar. Bizler Türkiye'nin gençlik mücadelesine önder olmak için yola çıktık. Bu baskılar bizi daha çok güçlendirir. Sokaklarda, meydanlarda gençlerin hakkını korumaya devam edeceğiz. Atanamayan öğretmenlerin, mülakat mağdurlarının yanında olacağız."

"CHP DOĞRULARI SÖYLEMEKTEN VAZGEÇMEYECEK"

Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise

"Pazartesiyle şafak operasyonuyla başladık. Gözaltı kararı olmaksızın ama kararı fiilen uygulayan 8 polis geldi. Sayın genel başkanımızın halka açık şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili videosunu paylaşmasını gerekçe gösterdiler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı daha önce Bakan Yardımcısı olduğu için siyasi bir kimliği olduğunu da belirttik. Siz ne yaparsanız yapın CHP doğruları söylemekten vazgeçmeyecektir."

NE OLMUŞTU?

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde sekiz polis ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Aydın, hakkında adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatılmasının sebebini CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğunu açıkladı.