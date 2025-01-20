CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın adli kontrolle serbest bırakıldı
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde sekiz polis ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Hakimliğe sevk edilen Aydın, adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatılmasının sebebini CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğunu açıkladı. CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından yapılan çağrıda ise, "Tüm örgütümüzü ve genç arkadaşlarımızı Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyoruz" denildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığı haberleri doğru değildir. Şahıs ifadeye davet edilmiştir. İstanbul Başsavcımız Sayın Akın Gürlek ile ilgili attığı tweet, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
8 POLİSLE ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ
Alınan bilgilere göre Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde sekiz polis ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.
CHP genel başkan yardımcıları da adliyeye gitti.
ADLİ KONTROL TALEBİ
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Aydın, hakkında adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Cem Aydın, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Daha sonra adliye önünde kısa bir basın açıklaması yapan Cem Aydın, şunları söyledi: "Öyle sanmasınlar ki sabah operasyonlarıyla bizi korkutacaklar. Bizler Türkiye'nin gençlik mücadelesine önder olmak için yola çıktık. Bu baskılar bizi daha çok güçlendirir. Sokaklarda, meydanlarda gençlerin hakkını korumaya devam edeceğiz. Atanamayan öğretmenlerin, mülakat mağdurlarının yanında olacağız."
ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Halk Tv'ye açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Güya gözaltı kararı yok. Gözaltı kararı yoksa polis gider ifadeye davet eder, hatta telefon açılıp ifadeye çağırılır. 8 polisle gidip, ifadeye zorla götürüyorlar. Polisler gözaltı kararı var mı diye sorduğumuzda "henüz bize ulaşan bir gözaltı kararı yok" diyorlar. "Sizi ifade vermeye götürmemiz gerekiyor" diyorlar. Siz kapısına dayandınız, adamın kapısına dayandırdığınız polisin eline gözaltı kararı bile vermiyorsanız, artık devlet nerede polis nerede, polis devletine dönüşmüş değil midir? Tüm genel başkan yardımcılarımız, il başkanımız, seçilmiş arkadaşlarımız adliyeye gidiyorlar."
CHP İSTANBUL GENÇLİK KOLLARI'NDAN ÇAĞRI
CHP İstanbul Gençlik Kolları, Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmasının ardından çağrıda bulundu.
Yapılan açıklamada, "Korkmayız. Yılmayız. Bir milim geri durmayız! Gençlik Kolları Genel Başkanımız, yol arkadaşımız Cem Aydın'ın yanındayız. Tüm örgütümüzü ve genç arkadaşlarımızı yargı eliyle siyasi yıldırma operasyonlarına karşı cesaretle adalet mücadelesi vermek üzere Çağlayan Adliyesine davet ediyoruz.
Korkmayız.— CHP İstanbul Gençlik Kolları (@chpgencistanbul) January 20, 2025
Yılmayız.
Bir milim geri durmayız!
Gençlik Kolları Genel Başkanımız, yol arkadaşımız Cem Aydın'ın yanındayız.
Tüm örgütümüzü ve genç arkadaşlarımızı yargı eliyle siyasi yıldırma operasyonlarına karşı cesaretle adalet mücadelesi vermek üzere Çağlayan Adliyesine davet… pic.twitter.com/BYIMOQ0hdg
CHP Kağıthane Gençlik Kolları İlçe Sekreteri avukat Gökhan Işık Ulutaş ise, Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili paylaşım nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.
Ulutaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Genel Başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Bu videoyu paylaşmak suçsa tüm CHP Gençlik Örgütleri olarak meydanları bu videoyla inleteceğiz. Gelin, hepimizi alın. Sizden korkan sizin gibi olsun" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in sicilinin anlatıldığı bu video gerekçe gösterilerek Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın, bu sabah gözaltına alındı.— Av. Gökhan Işık Ulutaş (@gokhanulutaschp) January 20, 2025
Genel Başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Bu videoyu paylaşmak suçsa tüm CHP Gençlik Örgütleri olarak… https://t.co/qlWjML0Ykb