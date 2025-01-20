CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın adli kontrolle serbest bırakıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığı haberleri doğru değildir. Şahıs ifadeye davet edilmiştir. İstanbul Başsavcımız Sayın Akın Gürlek ile ilgili attığı tweet, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

8 POLİSLE ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Alınan bilgilere göre Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde sekiz polis ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

CHP genel başkan yardımcıları da adliyeye gitti.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Aydın, hakkında adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Cem Aydın, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Daha sonra adliye önünde kısa bir basın açıklaması yapan Cem Aydın, şunları söyledi: "Öyle sanmasınlar ki sabah operasyonlarıyla bizi korkutacaklar. Bizler Türkiye'nin gençlik mücadelesine önder olmak için yola çıktık. Bu baskılar bizi daha çok güçlendirir. Sokaklarda, meydanlarda gençlerin hakkını korumaya devam edeceğiz. Atanamayan öğretmenlerin, mülakat mağdurlarının yanında olacağız."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Halk Tv'ye açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Güya gözaltı kararı yok. Gözaltı kararı yoksa polis gider ifadeye davet eder, hatta telefon açılıp ifadeye çağırılır. 8 polisle gidip, ifadeye zorla götürüyorlar. Polisler gözaltı kararı var mı diye sorduğumuzda "henüz bize ulaşan bir gözaltı kararı yok" diyorlar. "Sizi ifade vermeye götürmemiz gerekiyor" diyorlar. Siz kapısına dayandınız, adamın kapısına dayandırdığınız polisin eline gözaltı kararı bile vermiyorsanız, artık devlet nerede polis nerede, polis devletine dönüşmüş değil midir? Tüm genel başkan yardımcılarımız, il başkanımız, seçilmiş arkadaşlarımız adliyeye gidiyorlar."

CHP İSTANBUL GENÇLİK KOLLARI'NDAN ÇAĞRI

CHP İstanbul Gençlik Kolları, Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmasının ardından çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Korkmayız. Yılmayız. Bir milim geri durmayız! Gençlik Kolları Genel Başkanımız, yol arkadaşımız Cem Aydın'ın yanındayız. Tüm örgütümüzü ve genç arkadaşlarımızı yargı eliyle siyasi yıldırma operasyonlarına karşı cesaretle adalet mücadelesi vermek üzere Çağlayan Adliyesine davet ediyoruz.

Korkmayız.

Yılmayız.

Bir milim geri durmayız!



Gençlik Kolları Genel Başkanımız, yol arkadaşımız Cem Aydın'ın yanındayız.



Tüm örgütümüzü ve genç arkadaşlarımızı yargı eliyle siyasi yıldırma operasyonlarına karşı cesaretle adalet mücadelesi vermek üzere Çağlayan Adliyesine davet… pic.twitter.com/BYIMOQ0hdg — CHP İstanbul Gençlik Kolları (@chpgencistanbul) January 20, 2025

CHP Kağıthane Gençlik Kolları İlçe Sekreteri avukat Gökhan Işık Ulutaş ise, Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili paylaşım nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

Ulutaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Genel Başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Bu videoyu paylaşmak suçsa tüm CHP Gençlik Örgütleri olarak meydanları bu videoyla inleteceğiz. Gelin, hepimizi alın. Sizden korkan sizin gibi olsun" dedi.