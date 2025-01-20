CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığı haberleri doğru değildir. Şahıs ifadeye davet edilmiştir. İstanbul Başsavcımız Sayın Akın Gürlek ile ilgili attığı tweet, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

8 POLİSLE ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Alınan bilgilere göre Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde sekiz polis ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. CHP genel başkan yardımcıları da adliyeye gitti.

CHP Kağıthane Gençlik Kolları İlçe Sekreteri avukat Gökhan Işık Ulutaş ise, Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili paylaşım nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

Ulutaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Genel Başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Bu videoyu paylaşmak suçsa tüm CHP Gençlik Örgütleri olarak meydanları bu videoyla inleteceğiz. Gelin, hepimizi alın. Sizden korkan sizin gibi olsun" dedi.