CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın yargılandığı dava ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın''ın yargılandığı Akın Gürlek davası 15 Eylül tarihine ertelendi.

Aydın'ın yurt dışı yasağı sürecek.

Aydın’ın 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamalarıyla yargılandığı 30 Nisan'da görülmüş ve 20 Haziran'a (bugün) ertelenmişti.