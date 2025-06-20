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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın yargılandığı dava ertelendi

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın yargılandığı Akın Gürlek davası 15 Eylül tarihine ertelendi.

Güncel
  • 20.06.2025 10:26
  • Giriş: 20.06.2025 10:26
  • Güncelleme: 20.06.2025 10:34
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın yargılandığı dava ertelendi
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın''ın yargılandığı Akın Gürlek davası 15 Eylül tarihine ertelendi.

Aydın'ın yurt dışı yasağı sürecek.

Aydın’ın 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamalarıyla yargılandığı 30 Nisan'da görülmüş ve 20 Haziran'a (bugün) ertelenmişti.

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