CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında 5 yıl 4 ay hapis istemi
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
Habertürk'ün aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik paylaşımı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ifadesi alınan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
Aydın, iddianamede "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlamaları yöneltildi.