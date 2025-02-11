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CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında 5 yıl 4 ay hapis istemi

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Güncel
  • 11.02.2025 14:20
  • Giriş: 11.02.2025 14:20
  • Güncelleme: 11.02.2025 14:26
CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında 5 yıl 4 ay hapis istemi

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Habertürk'ün aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik paylaşımı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ifadesi alınan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Aydın, iddianamede "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlamaları yöneltildi.

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