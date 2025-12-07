CHP Gençlik Kolları'ndan 81 ilde çağrı: MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan öğrencilerle dayanışma eylemi yapılacak

CHP Gençlik Kolları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) uygulamasını protesto ettikleri için tutuklanan TİP’li öğrencilerle dayanışmak ve MESEM’e karşı ses yükseltmek eylem düzenleyeceklerini açıkladı.

“HAKSIZLIĞA BOYUN EĞMİYORUZ, SESİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ”

Eylemin “İstanbul’daki arkadaşlarımızın çağrısını, Ankara’daki arkadaşlarımızın direncini 81 ile taşıyoruz!” denilen çağrı metni şöyle:

“İstanbul’daki arkadaşlarımızın çağrısını, Ankara’daki arkadaşlarımızın direncini 81 ile taşıyoruz!

Bu ülkenin güzel çocukları düzeninin kirli çarklarında eriyip gitmesin diye MESEM’e karşı ses yükseltiyor, MESEM düzenini protesto ettikleri için tutuklanan 17 TİP’li arkadaşımızla dayanışma gösteriyoruz.

Pazar günü 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz.

Çünkü çocuklar uyurken susulur, ölürken değil!

Haksızlığa boyun eğmiyoruz, sesimizi büyütüyoruz.”