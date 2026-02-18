CHP Gençlik Kolları'ndan Silivri önünde açıklama: "Gençlik bu kirli oyunları bozacak"

Haber Merkezi

CHP Gençlik Kolları’nın Marmara İl Gençlik Kolları Başkanları, Silivri Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bakmaz, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta Çağlayan’da Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’ın duruşmasındaydık. Kendisi Genel Başkanımız Özgür Özel’in sözlerinin yer aldığı bir tweet’i paylaştığı için maalesef hapis cezası aldı. Adalar Gençlik Kolları Başkanımız Ramazan Yıldız bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek Adalar mitingimizin hemen öncesinde gözaltına alındı ve tutuklandı. İktidarın gençliğin sesine tahammül edemeyen tavrını geçtiğimiz hafta Çağlayan’da, şimdiyse Silivri’de bir kez daha görüyoruz. Bunun en somut örneklerinden biri Avcılar Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Utku Caner Çaykara’dır. Kendisi bizler gibi Gençlik Kolları’nda yetişmiş, Avcılar’ın rekoruyla seçilmiş belediye başkanımızdır. Önce irtikap suçlamasıyla yargılamaya çalıştılar, başaramadılar. Şimdiyse rüşvet iddiasıyla aynı senaryoyu sahneliyorlar. Ama bilsinler ki bize leke yapışmaz, Utku Caner Çaykara’ya leke yapışmaz, Rıza Akpolat’a leke yapışmaz, Ekrem İmamoğlu’na leke yapışmaz, gençlere leke yapışmaz. Bizler CHP’li gençleriz.”

“TOPLUM BU DÜZENE ARTIK İTİBAR ETMİYOR”

Her geçen günün hukuki açıdan daha vahim olduğu belirten Bakmaz, “Daha karanlık bir sürece sürükleniyoruz. İftiracılarla, ‘görmüştüm’, ‘duymuştum’larla, adeta yapay zeka ürünü iddianamelerle belediye başkanlarımızı yargıladıklarını zannediyorlar. Fakat toplum bu düzene artık itibar etmiyor. İnsanları haksız yere ailelerinden, sevdiklerinden koparıyorlar. Hazırlayamadıkları iddianameler yüzünden belediye başkanlarımızı hizmetten, görevlerinden alıkoyuyorlar. Sandıkta kazanamadıkları yerel iktidarı, yargı oyunlarıyla ele geçirip vatandaşı yerel hizmetten mahrum bırakmak istiyorlar” dedi.

Bakmaz, “Bu ülkede eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorlarsa MESEM’lerdeki emek sömürüsünü değiştirsinler. Bu ülkede bir şeyleri değiştirmek istiyorlarsa günlük 133 lirayla geçinmeye çalışan genç arkadaşlarımızın, öğrencilerin yaşam standartlarını değiştirsinler. Bu ülkede eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorlarsa genç işsizliğinin önüne geçsinler. Çünkü gençliğin gönlündeki cumhurbaşkanı adayını değiştiremediler ve değiştiremeyecekler. Gençliğin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı burada, Silivri’de 12 metrekarelik hücresinde aslanlar gibi ayakta duruyor ve her duruşmasında adeta buradaki herkese ders veriyor. Milletin sofrasına, gençlerin sofrasına iki tane ekmek koyamayanlar bizim gencecik arkadaşlarımızı, belediye başkanlarımızı burada Silivri’de zindanlara koyuyorlar. Yazıklar olsun böyle düzene. Yazıklar olsun böyle sisteme. Şimdi mirasımız olan köprülerimizi, yollarımızı, bu ülkelerin kaynaklarını satmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“ÜLKEDE DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ BİZ AÇACAĞIZ”

Bakmaz, “Buradan gençliğin ortak iradesiyle sesleniyoruz: Bizler bu kirli oyunları bozacağız. Gençlik bu kirli oyunları bozacak. Soruşturmayı yürüten savcının Adalet Bakanı yapılması bu sürecin hukuki değil, siyasi olduğunu göstergesidir. Zeydan Başkanımızın tahliyesi, bu kumpasların çökeceğinin göstergesidir. Tutsak edilen tüm belediye başkanlarımız ve partili yöneticimiz özgür kalana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu baskılar bizi yıldıramaz. İstanbul’da 38, Türkiye’de 89 gençlik korteji yaptık. Yılmadık, yorulmadık. Çankaya Köşkü’nde Ekrem Başkanımızı görene kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz, yorulmayacağız, bıkmayacağız. Biz gençler 19 Mart sürecinden bu yana gittiğimiz her ilde, elini sıktığımız her vatandaşa bu hukuksuzluğa anlatıyoruz. Aldığımız her cevap bu yolda ne kadar doğru ilerlediğimizi bizlere gösteriyor. Buradan açıkça söylüyoruz: Bu ülkede değişimin önünü biz açacağız. Gençler tarih yazacak. Bu iktidarı eninde sonunda yolcu edeceğiz. Hukukun üstün olduğu, şafak operasyonlarıyla ailelerin geleceğinin karartılmadığı, gençlerin fikir beyan etmekten korkmadığı, AYM ve AİHM kararlarının tartışma konusu yapılmadığı bir Türkiye’de gençliğin öncülüğünde buluşacağız” dedi.

Bakmaz son olarak şunları dile getirdi: “Gençlerin hayatlarını kısıtlayan değil, sosyal yaşamdan kültür sanata kadar önünü açan, yanında olduğunu hissettiren bir yönetim anlayışına hep birlikte merhaba diyeceğiz. Yüzümüzü kızartacak bir şey arayanlara buradan sesleniyoruz: Kendi partilerindeki yolsuzluk iddialarına, belediyelerindeki rant düzenlerine, sınav sorularını çalanlara, sahte diplomalarla koltuk işgal edenlere baksınlar. Milletin alın terine göz dikenler, CHP’li yöneticilere iftira atarak kendilerini aklayamazlar. CHP’nin iktidar yürüyüşü, onların her gece uykularını kaçıran kabustur. Çünkü biz geliyoruz. Bunu onlar da biliyorlar. Kurdukları bu kara düzeni milletimizle birlikte tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Herkes biliyor geminin su aldığını. Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. Ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”