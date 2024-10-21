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CHP Gençlik Kolları'ndan 'Yenidoğan Çetesi' eylemi: Hastanelerin kapısına afiş asıldı

CHP Bağcılar Gençlik Kolları üyeleri, Bağcılar’da 'Yenidoğan çetesiyle' ilişkili hastanelerin kapısına “Bu ülkede SGK’dan 8 bin TL almak için 12 bebek öldürüldü” yazılı afişler astı.

Siyaset
  • 21.10.2024 10:49
  • Giriş: 21.10.2024 10:49
  • Güncelleme: 21.10.2024 10:55
Kaynak: ANKA
CHP Gençlik Kolları'ndan 'Yenidoğan Çetesi' eylemi: Hastanelerin kapısına afiş asıldı
Fotoğraf: ANKA

En az 12 bebeğin ölümüne sebep olmakla suçlanan 'Yenidoğan çetesi'ne yönelik tepkiler sürüyor.

Bakırköy Savcılığı tarafından hazırlanan 400 sayfalık iddianame detaylarının basına yansımasının ardından olaya karıştığı iddia edilen 10 hastanenin ruhsatları iptal edildi.

Yaşanan olayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bağcılar Gençlik Kolları üyeleri de dikkat çeken bir eyleme imza attı.

Gençlik Kolları üyeleri, Bağcılar’da yenidoğan çetesiyle ilişkili hastanelerin kapısına “Bu ülkeden SGK’dan 8 bin TL almak için 12 bebek öldürüldü” yazılı afişler astı.

CHP Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Atik ise “Yaşamdan koparılarak katledilen, kaybettirilen her bir canlı mücadele gerekçemizdir. Bu politik yoksayım ve yok etmeye dönük örgütlü politik mücadelemiz özgür bir yaşam inşa edene kadar devam edecek” diye konuştu.

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